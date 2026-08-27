Meghalt Ratko Mladić szerb háborús bűnös

Ratko Mladic;halálhír;srebrenicai népirtás;

2026-08-27 15:44:00 CEST

A srebrenicai népirtás fő felelőse a hágai börtönkórházban halt meg 84 évesen.

Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladić egykori boszniai szerb katonai parancsnok - jelentette csütörtökön a Euronews Srbija a család közlésére hivatkozva az MTI szerint.

Ratko Mladić az 1995 júliusában elkövetett srebreniciai népirtás egyik fő felelőse. Az ENSZ védelme alatt álló várost az irányítása alatt álló csapatok elfoglalták, majd Mladić utasítására mintegy 8000 muzulmán férfit és kisfiút gyilkoltak meg. Bár Mladićot 1996-ban menesztették posztjáról, még évekig háborítatlanul élt Szerbiában, egészen Slobodan Milošević rendszerének 2000. évi bukásáig. Ezt követően több mint egy évtizedig bujkált, mire 2011. május 26-án a vajdasági Lázárföld faluban elfogták.

A szerb hatóságok ezek után kiadták Ratko Mladićot a Hágai Nemzetközi Törvényszéknek, amely előbb 2017-ben, majd 2021-ben jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért.