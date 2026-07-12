Bill Clinton is ellátogat Srebrenicába

Legalább 50 ezer embert várnak idén július 11-én Srebrenicába, a boszniai mészárlás 20. évfordulójára. Az eseményre meghívták Barack Obamát, nem túl valószínű azonban, hogy az amerikai elnök elutazik a helyszínre, ahol 1995-ben legalább 8000 férfit öltek meg a Ratko Mladic boszniai szerb hadseregtábornok által vezetett szerb szabadcsapatok. Jelezte viszont tegnap részvételét Billt Clinton. A volt amerikai elnök nyitotta meg 2003-ban azt a központot, ahol minden évben megemlékeznek az áldozatokról.