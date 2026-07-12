A Potočari Emlékközpontban a népirtás 31. évfordulóján szombaton tíz újonnan azonosított áldozatot temettek el. A családok még mindig tömegsírokból előkerülő csontokra várnak, miközben a tagadás, a politikai relativizálás és a háborús bűnösök dicsőítése tovább mérgezi a megbékélést Bosznia-Hercegovinában.
A boszniai szerbek egykori háborús bűnös vezetője tüdőgyulladás és szívzörejek miatt került kórházba Hágában.
A szerb elnök- és parlamenti választás közeledtével felülről szítják a nacionalizmust déli szomszédunknál. A jelek szerint az ország politikai vezetői képtelenek tanulni a múlt hibáiból.
Az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) keddi döntésében elvetette a népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt 2017-ben elítélt Ratko Mladic fellebbezését, és megerősítette a "Balkán mészárosának" is nevezett volt boszniai szerb hadseregparancsnok életfogytig tartó szabadságvesztését elrendelő ítéletet.
Ma születik meg a végső döntés Ratko Mladic boszniai szerb hadseregtábornok ügyében, aki a srebrenicai mészárlás során sok ezer muzulmán férfi haláláért felelt. Az áldozatok hozzátartozói máig nem felejtették el a szörnyűségeket.
Életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyészség a háborús bűnök elkövetésével vádolt Ratko Mladicra szerdán a hágai Nemzetközi Törvényszéken (NT).
Legalább 50 ezer embert várnak idén július 11-én Srebrenicába, a boszniai mészárlás 20. évfordulójára. Az eseményre meghívták Barack Obamát, nem túl valószínű azonban, hogy az amerikai elnök elutazik a helyszínre, ahol 1995-ben legalább 8000 férfit öltek meg a Ratko Mladic boszniai szerb hadseregtábornok által vezetett szerb szabadcsapatok. Jelezte viszont tegnap részvételét Billt Clinton. A volt amerikai elnök nyitotta meg 2003-ban azt a központot, ahol minden évben megemlékeznek az áldozatokról.
Nem várhatóak nagy változások Bosznia-Hercegovinában a vasárnapi általános választások után. Az egyes nemzetiségek ismét saját etnikai pártjaikra voksolnak. Több tömörülés a kampányban megint a nacionalizmusra épített. Ám közben összeomolhat a gazdaság.
Megkezdte a védelem tanúinak meghallgatását a Ratko Mladic egykori boszniai szerb katonai parancsnok ellen folyó büntető perben hétfőn a délszláv háborúkban elkövetett súlyos jogsértések ügyében eljáró hágai ENSZ-törvényszék (angol rövidítéssel: ICTY).
Nem volt hajlandó tanúskodni Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnök perében egykori hírhedt hadseregtábornoka, Ratko Mladic. A boszniai öldöklések két talán legfőbb felelőse először találkozott egymással a háború 1995-ös lezárása óta.