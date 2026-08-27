Biciklis futárnak állt a Kutyapárt parlamenti listavezetője

Nagy Dávid;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;biciklis;ételfutár;

2026-08-27 17:41:00 CEST

Újpesten vagy Óbudán kell rendelni dél körül, ha valaki azt szeretné, hogy Nagy Dávid vigye ki neki a pizzát.

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) volt listavezetője beszámolt a Facebookon arról, milyen anyagi jellegű változások léptek fel az életében az elbukott országgyűlési választás óta. Ezt egyebek közt azzal indokolta, hogy ha nagy változás van ilyen téren, a politikus igenis számoljon be arról két vagyonnyilatkozat között is.

A bejelentés szerint 2026. májusa és szeptembere között több változás lépett, illetve lép életbe a politikus egzisztenciáját illetően. Mint írta, az újpesti képviselőség és a család mellett tavasz óta ismét a vállalkozása teszi ki a munkaideje jelentősebb részét, ezen a téren nagyobb hansúlyt tervez fektetni az üzletfejlesztésre, mint az épületkorszerűsítésre. Azt is írta: „sajnos a használt óra piac évek óta nem olyan jó amatőröknek mint régen, viszont ékszer/óra fronton dolgozunk egy új projekten, remélem a legjobbakat.”

Nagy Dávid emellett közölte még, hogy mivel le kell adnia 8-10 kilót a kampányban rendszertelenül elfogyasztott kevés, de rossz minőségű étel miatt, napi 3 órában biciklis futár is lesz. „Ne lepődj meg ha én viszem ki a rendelésed dél körül, Újpest-Óbuda vonalon!” - írta követőinek.

Újpesti önkormányzati munkáját folytatja, Bauer Béla képviselőtársával közösen, a saját fizetésükből tartják fenn a helyi MKKP-irodát. A pártból pedig nem lép ki. „Együtt csináltuk a bajt, úgyhogy együtt kell helyrehoznunk” - közölte.

Nagy Dávid elárulta azt is, hogy kapott politikai, illetve önkormányzati megkereséseket, amelyek egy része érdekelte is volna, de úgy véli, „az a legjobb, ha most az életem egyik felében távol maradok a politika nevű hazugsággyártól”, továbbá, mint közölte, az áprilisi eredmény után van mire szerénynek lennie és hátralépnie.