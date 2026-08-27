Új tagjai vannak az NKA Bizottságának

Mácsai Pál;Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;

2026-08-27 17:29:00 CEST

Mácsai Pál színművész is szerepet vállalt.

Új tagokkal bővült a Nemzeti Kulturális Alap – jelentette be csütörtökön Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A poszthoz mellékelt videóban többek között Mácsai Pál színművész, Sasvári Edit művészettörténész és Ott Anna irodalomszervező is feltűnik, továbbá Mattyasovszky Bence, az NKA frissen kinevezett alelnöke.

A miniszter szerint az új tagokkal újabb lépéssel került közelebb az NKA ahhoz, hogy garantálják a hosszú idő után visszaszerzett függetlenségét. A Népszava információja szerint Mácsai Pál, Ott Anna is az NKA Bizottságának lett tagja.

A bizottsági tagságáról ugyanis korábban lemondott Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, valamint a az Orbán-kormány egykori államtitkára, Kiss-Hegyi Anita, miután fény derült az NKA 17 millárd forintos pénzszórására.