Dolly Parton még egy dalt hagyott hátra, de húsz évig senki sem hallhatja

zene;Dolly Parton;végakarat;

2026-08-27 19:15:00 CEST

A kedden, 80 éves korában elhunyt Dolly Parton egy utolsó zenei meglepetésről is gondoskodott: My Place in History című dalát egy időkapszulába záratta. A felvételt csak 2046. január 19-én, az énekesnő századik születésnapján szabad nyilvánosságra hozni.

Dolly Parton még 2015-ben írta és rögzítette a My Place in History (Helyem a történelemben) című dalt, amikor megnyílt a Tennessee állambeli Pigeon Forge-ban működő Dollywood vidámparkjához tartozó DreamMore Resort. A felvételt más emléktárgyakkal együtt egy gesztenyefából készült úgynevezett Dream Boxba zárták, amelyet a szállodában őriznek. A rendelkezés szerint a dobozt 2046. január 19-éig nem szabad felnyitni.

A terv tehát eredetileg is az volt, hogy a dal harminc évig titokban maradjon, Parton azonban később bevallotta: megbánta, hogy éppen ezt a számot választotta az időkapszulához. A Jimmy Fallon vezette The Tonight Show-ban 2022-ben arról beszélt, hogy szerinte kifejezetten jól sikerült a dal, ezért legszívesebben kiásná, és kicserélné egy kevésbé jóra.

Az énekesnő arra is gondolt, hogy 2046-ban esetleg már nem lesz egyszerű lejátszani az évtizedekkel korábbi adathordozót: a felvétel mellé CD-lejátszót és használati utasítást is tett. Egyes beszámolók szerint a dalt CD-n és kazettán egyaránt elhelyezték a dobozban. Parton a műsorban a közönségnek azt mondta: reméli, hogy ha közülük valaki még ott lesz, amikor felnyitják a kapszulát, tetszeni fog neki a dal.

A különös végakaratot Dolly Parton halála után a Dollywood is megerősítette. Wes Ramey, a park szóvivője a dpa-nak közölte: tartják magukat az eredeti tervhez, és a My Place in History csak Parton századik születésnapján válik hallhatóvá.

Így a kedden elhunyt countryikon életművének egy darabja még húsz évig ismeretlen marad. A dal címe pedig Parton halála után különös jelentést kapott: My Place in History – Helyem a történelemben.