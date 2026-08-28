„Nagyon szomorú ez a klubnak, az országnak” – Meccs után, élő bejelentkezésben mondott le a Trabzonspor vezetőedzője, de a klubvezetés visszautasította

Európa-liga;továbbjutás;Ferencváros FTC;Borbély Balázs;

2026-08-28 08:29:00 CEST

Az idegenbeli 1-0-s győzelem után az FTC az Üllői úton 4-0-ra múlta felül a török Trabzonspor az Európa-liga-selejtező utolsó fordulójának visszavágóján, így kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel jutott a sorozat főtáblájára. A kiesés után a török edzőpercekkel a lefújás utáni televíziós nyilatkozatában közölte, veszi a sátorfáját, a lemondását a Trabzonspor igazgatótanácsa azonban nem fogadta el.

A meccset alapjaiban befolyásolta, hogy az ukrán Ruszlan Malinovszkijt durva szabálytalansága miatt már a 13. percben kiállította a játékvezető. A zöldek az emberelőnyt az ír Callum O'Dowda fejesével használták ki a szünet előtt, a második játékrész elején pedig a román Marius Corbu góljával már kettővel vezettek. Ráadásul a Ferencváros a 57. perctől kettős emberelőnyben játszott, mert a nyári vb-n is szerepelt zöld-foki Lopes Cabral buktatta Yusufot a büntetőterületen belül, így második sárga lappal kiállt, így a Trabzonspor csak kilenc játékossal fejezte be a partit.

Ezután jött a nigériai Bamidele Yusuf büntetője (3-0), majd a hajrában Lisztes Krisztián is betett egyet 15 méterről (4-0).

Borbély szerint az érzelmek kontrollálása is döntő volt

Borbély Balázs vezetőedző szerint a találkozó menetét alapvetően megváltoztatta a törökök korai kiállítása, csapata pedig jól használta ki az emberelőnyt. „Azon kívül, hogy számunkra optimálisan alakult a mérkőzés a korai kiállítással, ami megváltoztatta a találkozó kimenetelét, nagyon pozitív, hogy tudtunk élni az emberelőnnyel.

Rögtön aktívvá váltunk, rúgtunk egy nagyon fontos gólt, ami összesítésben már kétgólosra növelte az előnyünket” – idézte Borbély Balázst az FTC hivatalos honlapja.

A szakember szerint nemcsak a taktikai fölény, hanem az érzelmek megfelelő kezelése is döntőnek bizonyult. „A másik kulcspillanat, ami döntőnek bizonyult, az az, hogy jobban tudtuk kontrollálni az emócióinkat, mint az ellenfél. Szerintem ez meghatározó tényező volt abban, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést” – fogalmazott a vezetőedző.

Borbély Balázs kitért arra is, hogy a párharc során Nagy Olivér, majd Nagy Ádám kezdőcsapatba nevezésével is meglepte az ellenfelet. Előbbi esetében elismerte, hogy kockázatos döntést hozott, hiszen nem tudta pontosan, mire számíthat a játékostól, de végül bevált a húzása. Nagy Ádám szerepeltetését Philippe Rommens sérülése tette szükségessé, a középpályás azonban a visszavágón jó teljesítménnyel bizonyította, hogy fontos tagja lehet a csapatnak.

Élőben jelentette be a lemondását

A Ferencváros sikere után a Trabzonspornál következménye próbált lenni a kiesésnek. A török televíziós társaságnak nyilatkozva Fatih Tekke élőben jelentette be, hogy lemond a vezetőedzői posztról – erről a klubvezetést sem értesítette, nyilván már a kispadon rájött, ezt nem úszhatja meg szárazon, és inkább elébe megy az eseményeknek. A 48 éves szakember kijelentette, rendkívül fájó vereséget szenvedtek.

„Nagyon szomorú este ez a klub és az ország számára, amiről én és a csapatom tehetünk. Úgy gondolom, jogom van hozzá, hogy így büntessem magam. Vannak olyan mérkőzések, amelyek mély sebet hagynak. Most mi is átéltünk egy ilyet”

– mondta Fatih Tekke. A tréner hozzátette, hogy játékosainak mindig azt mondja: a vereség az ő felelőssége, a győzelem pedig a futballistáké. A Ferencváros elleni 4-0-s vereséget ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte. „Mindenki bocsásson meg nekem. Megtettük a tőlünk telhetőt. Néha egy hiba ilyen dolgokhoz vezet.”

Úgy tűnik, Fatih Tekke gyorsan bűnbocsánatot is nyert, a klubvezetés legalábbis nem fogadta el a lemondását. A Trabzonspor a péntek hajnali közleményében úgy fogalmazott, hogy a tréner „a vereség által kiváltott érzelmi feszültség hatására” beszélt a távozásáról, de az igazgatótanács ezt visszautasította. „Fatih Tekke továbbra is betölti a vezetőedzői tisztséget, és a bajnokságban az Amedspor ellen sorra kerülő mérkőzésen is a csapat élén áll majd” – olvasható a rövid tájékoztatóban.

Fatih Tekke az előző idényben bajnoki harmadik helyig és Török Kupa-győzelemig vezette a Trabzonsport. A nyáron többek között Mohamed Szalah is a török együtteshez igazolt, s noha a Liverpoolból érkezett egyiptomi világsztár mindkét mérkőzésen kezdett, nem tudott sokat hozzátenni csapata játékához, ami kétségkívül a Ferencváros érdeme.

Kik jönnek az Európa-liga főtábláján?

Borbély Balázs a folytatásról elmondta, hogy kíváncsian várja a főtábla sorsolását (tv: M4 Sport, 13 óra), ugyanakkor a céljaik nem változnak: minden mérkőzésen a legjobb eredményre törekednek. A vezetőedző szerint a selejtezősorozatban valamennyi fordulóban nehéz ellenfelet kaptak, de csapata mérkőzésről mérkőzésre megoldotta a feladatot.

Európa-liga, selejtező, 4. forduló, visszavágó

Ferencvárosi TC–Trabzonspor 4-0 (1-0)

Gólszerző: O’Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59., 11-esből), Lisztes (86.)

Kiállítva: Malinovszkij (13.), Lopes Cabral (57.)

Továbbjutott: Ferencváros, 5-0-s összesítéssel.