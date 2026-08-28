Az FTC kiütötte a Trabzonsport, az Európa-liga főtáblájára jutott

Ferencváros;labdarúgás;lemondás;Európa-liga;főtábla;Trabzonspor;

2026-08-28 06:54:00 CEST

A 4-0-s, a kétmérkőzéses párharc összesítésében 5-0-s zöld-fehér győzelem után a nagy nevekből álló török csapat vezetőedzője lemondott. A kupasorozat 36 csapatos alapszakaszának sorsolását pénteken 13 órákor tartják Monacóban, a Ferencváros a második kalapban várja a leendő ellenfeleket.

A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa-ligában, mivel 1-0-s idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra verte a török Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján. A meccset alapjaiban befolyásolta, hogy az ukrán Ruszlan Malinovszkijt durva szabálytalansága miatt már a 13. percben kiállította a játékvezető. A magyar kupagyőztes az emberelőnyét az ír Callum O'Dowda fejesével használta ki a szünet előtt, a második játékrész elején pedig a román Marius Corbu góljával, a nigériai Bamidele Yusuf büntetőjével és a hajrában pedig Lisztes Krisztián találatával tette magabiztossá a sikerét.

A mostani kvalifikáció során a szerb Vojvodina, a holland Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a Trabzonspor ellen is veretlen Ferencváros sorozatban nyolcadszor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján és egymást követő harmadik idényben a második számú Európa-ligában, amelyben legutóbb a nyolcaddöntőig menetelt.

Európa-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágó:

Ferencvárosi TC-Trabzonspor (török) 4-0 (1-0)

Továbbjutott: a Ferencvárosi TC kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel.

Groupama Aréna, 21 011 néző, v.: Obrenovic (szlovén) gólszerzők: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59., 11-esből), Lisztes (86.) piros lap: Malinovszkij (13.), Lopes Cabral (57.) sárga lap: Lisztes (87.), illetve Savic (14.), Lopes Cabral (32., 57.), Onana (58.)

Ferencvárosi TC: Dibusz - Nagy O., Raemaekers, Gómez, Cadu - Corbu (Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.) - Yusuf (Varga, 70.), Zachariassen, O'Dowda (Lakatos, 78.) - Joseph (Lisztes, 70.)

Trabzonspor: Onana - Lopes Cabral, Savic, Özkacar, Eskihellac (Pina, a szünetben) - Malinovszkij, Kabasakal - Szalah (Tufan, 63.), Muci (Bukuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 63.) - Onuachu (Simsir, a szünetben)

Az első perctől érezhető volt, hogy a Ferencváros futballozik előnyben az első felvonást követően és a Trabzonspor hátrányban, ugyanis a törökök támadólag léptek fel, ez viszont nem jelentette azt, hogy nekirontottak volna a magyar kupagyőztesnek. Inkább csak meddő mezőnyfölény jellemezte a vendégek játékát, miközben a pályán egyértelmű volt a feszültség, amely sok apró szabálytalanság formájában nyilvánult meg, mígnem Malinovszkij rátalpalt Gómez bokájára, ezért egyből piros lapot kapott. A kiállítás azonnal megváltoztatta a játék menetét, a zöld-fehérek magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, így az első nagy helyzet Joseph előtt adódott, majd Corbu távoli lövésével gyűlt meg a baja Onanának. A nyomást nem sokáig bírta a trabzoni együttes, mert Nagy Ádám remek beadását követően O'Dowda a védőjét megelőzve fejelt a kapuba. A gól után kiszabadult a szorításból a rivális, Dibusznak a 26. percben kellett először nagyot védenie. A játékrész végén ismét az emberelőnyben játszó FTC akarata érvényesült, akár végleg lezárhatta volna a párharcot, azonban Cadu találata lesről született, a további nagy helyzetek pedig kimaradtak.

A folytatásra hármas cserével próbálta frissíteni az együttesét a Trabzonspor vezetőedzője, de a jelentős változtatás sem vezetett eredményre, mert az FTC nemcsak kézben tartotta a mérkőzést, hanem az első félidő végéhez hasonlóan le akarta zárni a párharcot. Erre nem is kellett sokat várnia a telt házas közönségnek, ugyanis az egész nyáron nagyszerű formában futballozó Corbu az ellenfél 16-osának jobb oldalán labdát szerzett, majd védőjét kicselezve befelé tört és a hosszú sarokba tekert. Nem sokkal később a nyári vb-n is szerepelt zöld-foki Lopes Cabral buktatta Yusufot a büntetőterületen belül, így második sárga lappal kiállt, a sértett pedig értékesítette a tizenegyest. Innentől a Trabzonspor beletörődött a kiesésbe, a Ferencváros kénye-kedve szerint járatta a labdát, a szurkolók pedig minden labdaérintést ollézással fogadtak. A magyar csapatnak még volt néhány lehetősége, ebből egy gól született, amikor a hajrában a csereként beállt Lisztes lőtt 15 méterről a hálóba. A hosszabbításban és a lefújást követően nagy ünneplést kaptak a ferencvárosi játékosok a megérdemelt siker után.

Borbély Balázs vezetőedző azt tartotta kulcsfontosságúnak a Trabzonspor ellen az Európa-liga selejtezőjében kettős győzelemmel megnyert párharcban, hogy a Ferencváros labdarúgói jobban tudták kontrollálni az érzelmeiket, mint a rivális. – A kiállítás megváltoztatta a mérkőzés kimenetelét és lefolyását, de az nagyon pozitív, hogy tudtunk élni az emberelőnnyel. Rögtön aktívabbá váltunk és szereztünk egy nagyon fontos gólt, amivel megdupláztuk az előnyünket összesítésben. A másik kulcsfontosságú dolog, hogy mi jobban tudtuk kontrollálni az emócióinkat, mint az ellenfelünk. Ez meghatározó volt, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést – értékelt a bajnok Győrtől nyáron érkezett szakember.

A török Trabzonspor a kínos búcsú után nem tartott sajtótájékoztatót, sőt Fatih Tekke vezetőedző egy élő televíziós interjúban lemondott posztjáról.

A selejtező negyedik fordulójának csütörtök esti visszavágóit követően kialakult a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 36 csapatos mezőnye:

1. kalap: Bayer Leverkusen (német), Benfica (portugál), Juventus (olasz), AC Milan (olasz), Olympique Lyon (francia), AZ Alkmaar (holland), Olimpiakosz (görög), Real Sociedad (spanyol), Olympique Marseille (francia)

2. kalap: Ferencvárosi TC, Viktoria Plzen (cseh), Union Saint-Gilloise (belga), Dinamo Zagreb (horvát), Red Bull Salzburg (osztrák), Celtic Glasgow (skót), Sparta Praha (cseh), Rennes (francia), RSC Anderlecht (belga)

3. kalap: Sturm Graz (osztrák), Lech Poznan (lengyel), Crystal Palace (angol), Bournemouth (angol), Sunderland (angol), Celje (szlovén), Jagiellonia Bialystok (lengyel), Omonia (ciprusi), Celta Vigo (spanyol)

4. kalap: Hoffenheim (német), Besiktas (török), Torreense (portugál), Hapoel Beer-Sheva (izraeli), NEC Nijmegen (holland), OFI (görög), Lilleström (norvég), Levszki Szófia (bolgár), Ararat Armenia (örmény)

A klubok három helyről kerültek a második számú európai kupasorozat főtáblájára: a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik körének veszteseiből, az El-selejtező negyedik fordulójának győzteseiből, valamint az alanyi jogon idekerült csapatokból áll a mezőny. A magyar kupagyőztes mellett további négy csapat foglalkoztat magyar labdarúgót: az osztrák Red Bull Salzburgban játszik Damir Redzic, a cseh Sparta Prahában futballozik Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor, az angol Bournemouth futballistája Tóth Alex és a ciprusi Omonia játékosa Nego Loic. A sorsolást pénteken 13 órakor tartják Monacóban, a Ferencváros a második kalapban szerepel majd.