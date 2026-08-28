Folyamatosan apad a Tisza, a vízügyi hatóság rendkívüli intézkedésekről döntött

ivóvíz;Tisza;csökkenés;apadás;vízszint;vízellátás;rendkívüli intézkedések;

2026-08-28 13:26:00 CEST

Különösen Szolnok és térségénél kell biztosítani az ivóvízellátást, ahol a folyó vízszintje akár 30 centiméterrel is csökkenhet.

Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében – közölte pénteken Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) igazgatója. Mint elmondta, Szolnokon akár harminc centiméterrel is csökkenhet majd a Tisza vízszintje. Ezért több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalék állással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást.

A Kötivizig honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó – Kisköre-felsőn mért – vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. – A korábban bevezetett, főként a mezőgazdasági vízhasználatokra irányuló korlátozások a tartós csapadékhiány miatt nem bizonyultak elegendőnek, ezért első lépésként indokolttá vált a Tiszalöki duzzasztómű felvizének 400 cm-re történő fokozatos csökkentése, az itt visszatartott vízmennyiség fokozatos tovább engedése a Tisza alsóbb szakaszára – írták.

Az előírások szerint amint a Tisza-tó vízszintje eléri a 610 cm-es szintet, ami a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott minimális érték, a Kiskörétől tovább vezetett vízhozam nem lehet több, mint a tározóba a felsőbb szakaszról érkező vízhozam. A vízszint további csökkenése ugyanis ökológiai problémákat okozhat a Tisza-tóban. A csütörtök reggeli számítások alapján Szolnoknál mínusz 334 cm körüli vízállás várható a Tiszán. Emiatt már a hétvégén szükségessé válhat a szolnoki felszíni vízkivételi műnél a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által nyár elején telepített, a két elektromos szivattyúval kiegészített provizóriumának üzembe helyezése, Szolnok és térsége ivóvízellátásának zavartalan biztosítása érdekében – tették hozzá.