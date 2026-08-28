Unger Annát megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének

Az erről szóló pénteki titkos szavazáson a parlament 137 igen szavazattal 7 nem ellenében 1 tartózkodás mellett Unger Annát, az ELTE Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézet Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszékének oktatóját választotta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökévé. Szavaztak egyetlen elnökhelyettesről is, a tisztséget 139-6-0 arányban Tasnádi Katalin kapta meg. A bejelentés után az NVVH elnöke és az elnökhelyettes esküt tett.
Az NVVH elnöki posztjáért Unger Anna mellett Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója és Sárvári Nicholas krízismenedzser szállt versenybe, hogy csütörtökön Unger Anna jelölése végül 6 igen, 1 nem mellett 1 tartózkodással menjen át a parlament 12 tagú igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában, egyedül a tiszás Melléthei-Barna Márton – Magyar Péter miniszterelnök húgának a férje – szavazott ellene. A testületben 8 tiszás, 3 fideszes és 1 mihazánkos képviselő ül, a fideszesek (Tuzson Bence, Szűcs Gábor és Csuzda Gábor) és a mihazánkos Apáti István is bojkottálta az ülést, ahogyan az egész jelölési folyamatot is. Ligeti Miklós 4 igen, 0 nem szavazatot kapott 4 tartózkodás mellett, Sárvári Nicholas 3 igent kapott 5-en viszont tartózkodtak.Így képzelik el az új vagyonvisszaszerzési hivatalt a jelöltek
Bizottsági meghallgatásán Unger Anna azt mondta, az NVVH feladata egy olyan demokratikus „immunrendszer” kialakítása lehet, amely megakadályozza, hogy a NER alatt burjánzó korrupció és közpénzszórás mindez megismétlődjön. Ehhez szerinte nemcsak a visszaéléseket, hanem az azokhoz asszisztáló szereplők felelősségét is fel kell tárni, de a rendelkezésére álló hat év alatt aligha születnek jogerős ítéletek, ennyi idő inkább a visszaélések feltárására és a vádemelésekre lehet elegendő. Jelölését több szervezet is fenntartásokkal fogadta: az Ügyvédkör azt írta, Unger Anna végzettsége és tapasztalata nem elégséges, az NVVH vezetéséhez jogi végzettségre és jogászi tapasztalatra is szükség van, a TASZ pedig a bizottsági meghallgatását értékelte azzal, hogy az alapjogi dilemmákra nem adott kellően konkrét választ, nagyon erősen rendszerszintű koncepcióban gondolkodott. Valószínűleg emiatt, hogy Unger Anna pénteken előremenekült azzal, hogy a közbizalom helyreállítása érdekében az NVVH-hoz fogja hívni Ligeti Miklóst.
A pénteki parlamenti vitában előremenekült Magyar Péter is, ígéretet téve, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény módosításával gyorsítani fognak azon a hat éven, amelyről Unger Anna beszélt, vagyis hogy ne kelljen évekig, talán egy évtizedig várni akár jogerős ítéletre a bonyolult korrupciós ügyekben. „Jön a büntetőeljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése. Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Gyorsítunk. Ebben is” – nyomatékosította ezt később Facebook-posztban a miniszterelnök.„Az NVVH-nál is lehet minimalizálni az önkény veszélyét”
Unger Anna volt egyébként Orbán Viktor exkormányfő egykori politikai igazgatója, Orbán Balázs opponense egy némi vitát kiváltó doktori disszertáció megvédésekor.Orbán Balázs opponense végtelenül aljasnak és tisztességtelennek tartja, hogy egyesek minden bizonyítás nélkül sugalmaznak
Az NVVH felállítása Magyar Péter és a Tisza egyik fő választási ígérete volt. Célja, hogy visszaszerezze azt a hatalmas vagyont, amely a NER 16 éve alatt az Orbán-kormányhoz közeli oligarchiának játszották át. Az ilyesfajta elszámoltatás Magyarországon nagyon népszerű: egy július végi felmérésben a társadalom 78 százaléka mondta azt, hogy támogatja az NVVH felállítását. Még a Fidesz-szimpatizánsok csaknem egyharmada is így nyilatkozott.Még a fideszesek csaknem egyharmada is támogatja a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását
Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy az NVVH megkapja azt a 2,3 milliárd forintot, amelyet még össze tudtak szedni a Lánczi Tamás-féle szuverenitásvédelmi Hivatal hatmilliárd forintos keretéből.Magyar Péter: Az NVVH a Markó utcába költözik, megkapja a Lánczi-féle Szuverenitásvédelmi Hivatal 2,3 milliárd forintját is