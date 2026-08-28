Öttől tíz évig terjedő börtön lehet a tét a Fradiváros ügyében, de egyelőre senkit nem lehet megnevezni - Kubatov Gábor elnök máris reagált a feljelentésre

Kubatov Gábor;vizsgálat;feljelentés;Ferencvárosi Torna Club;NAV;Fradiváros;

2026-08-28 13:55:00 CEST

Akár letöltendő szabadságvesztés lehet a végkifejlete a Fradiváros állami támogatásának vitatott felhasználása miatt tett belügyminisztériumi feljelentésnek – kommentálta a Népszava kérdésére a magyar sportéletben egyedülálló vizsgálatot Borbély Zoltán ügyvéd, sportjogász. A kérdés: hová került 25 milliárd forint?

Feljelentést tett a Belügyminisztérium a Ferencvárosi Torna Club Fradiváros-projektjéhez kapcsolódó, 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán – közölte a tárca az MTI-vel pénteken. A dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel – fogalmaz a közlemény.

A Fradiváros-ügyben már korábban is indult nyomozás, ezúttal azonban a Belügyminisztérium feljelentése nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága is képbe került. Borbély Zoltán szerint ennek egyértelmű jogi oka van: a költségvetési csalás gyanúja esetén a NAV rendelkezik nyomozati hatáskörrel.

„A költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentés minden esetben a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának hatáskörébe tartozik, és nem az általános nyomozóhatósághoz, azaz a rendőrséghez” – mondta a sportjogász.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a korábban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon elrendelt nyomozás automatikusan megszűnne. Borbély szerint a két eljárás között az lehet a különbség, hogy a Belügyminisztérium feljelentése más tartalmú, és abban már a költségvetési csalás gyanúja is szerepel.

Ki kerülhet bajba, ha megáll a hűtlen kezelés?

A legfontosabb kérdés természetesen az, hogy a feljelentésben szereplő bűncselekményeknek ki lehet az elkövetője. Borbély Zoltán szerint az egyes tényállásoknál eltérő, hogy pontosan kire vonatkozhat a büntetőjogi felelősség. „Aki a támogatást kapta, annál például a költségvetési csalásnak van olyan fordulata, hogy eltérő felhasználás. Ugyanakkor a hűtlen kezelésnél minden esetben a vagyonkezelő jöhet szóba” – magyarázta.

A hivatali visszaélésnél ennél is szűkebb a kör, hiszen annak kizárólag hivatalos személy lehet az elkövetője. A hanyag kezelés esetében ugyancsak a vagyonkezelő felelőssége merülhet fel, míg a bűnpártolás más bűncselekményhez kapcsolódó tényállás. – A bűnpártolás egy bűnkapcsolati alakzat, egy másik bűncselekményhez kapcsolódik, tehát segítséget nyújt egy másik bűncselekményhez. Ezt bárki elkövetheti – mondta a sportjogász.

A BM feljelentése azonban nem nevezett meg konkrét személyeket, és Borbély szerint ebből egy fontos következtetés adódik: egyelőre senkit nem lehet felelősként megjelölni.

Mivel a feljelentés nem nevezte meg az elkövetőket, ezért maga a feljelentő sem vette azt a felelősséget a nyakába, hogy itt bárkit személy szerint megnevezzen.

Ha maga a feljelentő, a BM nem nevez meg konkrét személyt, akkor szerintem senkinek nincs pillanatnyilag joga ahhoz, hogy bárkit is ezzel kapcsolatba hozzon – fogalmazott.

Öt-tíz év szabadságvesztés is lehet a tét

A büntetőeljárás lehetséges következményei azonban már jóval súlyosabbak. A csaknem 25 milliárd forintos összeg miatt – amennyiben a megfelelő törvényi feltételek bizonyítást nyernek – akár többéves szabadságvesztés is szóba kerülhet.

Az összegre tekintettel ez öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a Btk. szerint



– mondta Borbély Zoltán. Azt ugyanakkor nem lehet kijelenteni, hogy a 25 milliárd forintból bárki saját magának tett volna félre vagy tulajdonított volna el összeget. A feljelentésben szereplő hűtlen kezelés és a költségvetési csalás lényege más: azt kell vizsgálni, hogy a támogatást a meghatározott céltól eltérően használták-e fel, illetve ezzel okoztak-e vagyoni hátrányt. – Itt a céltól eltérő felhasználást kell majd bizonyítani – hangsúlyozta a sportjogász. Ez fontos különbség. A feljelentésből önmagában nem következik az, hogy valaki a teljes összeget vagy annak egy részét saját céljára eltulajdonította volna.

Nyilvánvalóan senki nem állítja azt, hogy bárki ebből a pénzből saját részére elrakott valamit, mert akkor sikkasztás is szerepelne a feljelentésben – tette hozzá Borbély, aki szerint egy ilyen összetett ügyben több szakértő kirendelésére is szükség lehet, ezért ez több év.

Hatással lehet az FTC elnökválasztására

A Ferencvárosban ősszel elnökválasztást tartanak, és a jelenlegi klubelnök is jelezte, hogy újraindul. A feljelentés befolyásolja-e az újraválasztási esélyeit? – kérdeztük. Borbély szerint lehet ilyen hatása, de a jogász számára van egy ennél fontosabb szempont.

Jogászként és emberként is minden esetben az ártatlanság vélelme mellett foglalok állást, és addig, amíg bárkinek a büntetőjogi felelősségét bíróság jogerős határozata nem állapítja meg, én soha senkit nem mernék bűncselekménnyel összefüggésbe hozni.

Az, hogy valakit feljelentenek, az nagyon-nagyon messze van a jogerős elítéléstől.

A büntetőjogi és a politikai felelősséget pedig szerinte határozottan külön kell választani. Különösen azért, mert egy büntetőeljárásban nem játszhat szerepet az, hogy az érintettnek milyen politikai háttere van. Márpedig Kubatov Gábor vállaltan a Fidesz egyik leghangsúlyosabb, legnagyobb hatású politikusa volt, aki a háttérből irányított.

„Nagyon nagy baj lenne, hogyha bármilyen büntetőeljárásban politikai szempontok szerepet játszanának. Tehát ezek konkrét számok, szakértők, tények. Itt gyakorlatilag az, hogy milyen politikai, milyen ízlésbeli, milyen erkölcsi kérdések vannak, ez már mind-mind csak következmény.”

Borbély ugyanakkor azt sem tagadja, hogy a jelenlegi politikai helyzetben a feljelentéseknek sajátos kontextusuk van. „Természetesen nem vagyok vak, látom, hogy bizonyos ügyek komolyan beindultak a kormányváltás óta, olyanok, amelyek eddig is tudottak voltak, és a korábbiakhoz képest sokkal több feljelentés, vizsgálat indult az országban.”

Kubatov Gábor közösségi oldalán reagált: „A Fradiváros ügyében az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját. A lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, nyugodt szívvel állunk minden, jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapjuk az iratokat tanulmányozni fogjuk őket.”