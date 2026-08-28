Hadházy Ákos közérdekű adatigényléssel kéri ki az NVVH élére jelentkező 94 személyt rangsoroló pontrendszert

közérdekű adatigénylés;Hadházy Ákos;Magyar Péter;NVVH;

2026-08-28 17:33:00 CEST

Perelni is hajlandó érte, mert úgy tudja, hogy a vezető személyét szimplán egy Magyar Péter és Ruff Bálint közötti vita döntötte el.

Közérdekű adatigényléssel fordul Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez Hadházy Ákos a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőjének kiválasztására kiírt pályázat értékelési rendszerének nyilvánosságra hozatala érdekében - ezt a Facebookon jelentette be a volt országgyűlési képviselő.

Hadházy Ákos azt a pontrendszert szeretné látni, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a végül nyilvánosságra hozott négy jelöltet, s egyúttal közölte, hogy ha nem kapja meg az adatokat, perelni is hajlandó. „Nyugtalanító információkat kaptam ugyanis arról, hogy az egész pályáztatás csak egy színjáték volt és a pályázatok jelentős részét el sem olvasták, a végül kiválasztásra került és nyilvánosságra hozott négy jelöltön kívül pedig senkit nem hallgattak meg. Tudom, hogy ez nagyon súlyos állítás, ennek ellenőrzése viszont alapvetően fontos. Ezt csak úgy tehetjük meg, ha nyilvánosságra hozzák azt a pontrendszert, ami alapján a 94 jelentkezőből kiválasztották a végül megnevezett négy személyt” - indokolta döntését a korábbi országgyűlési képviselő.

A volt politikus több, meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt állította, úgy tudja, a győztes személyéről a Magyar Péter és Ruff Bálint közötti vita, illetve az azt lezáró kompromisszum döntött, az összes többi folyamat csak egy színjáték volt. A miniszterelnök Sárvári Nicholast, a kancelláriaminiszter Ligeti Miklóst támogatta volna, végül utóbbi kompromisszumos megoldásként javasolta Unger Annát, amit előbbi elfogadott.

Hadházy Ákos azt nem tudja, hogy a szerinte minden tekintetben alkalmas Ligeti Miklóst Magyar Péter miért nem támogatta, de szerinte a kormányfő úgyis letagadja majd, hogy neki köze lenne a kiválasztási folyamathoz, ami szerinte nagyjából olyan naivitás, mint elhinni, hogy Orbán Viktornak nincs köze Hatvanpusztához és az amúgy is egy félkész gazdasági üzem.

A korábbi ellenzéki politikus előre sejti azt is, hogy innentől kezdve, ha a Transparency International Magyarország a mostani kormány visszásságaira hívja fel a figyelmet, akkor majd őt is „sértődött prókátornak” fogják kommunikálni kormányoldalról, ahogyan azt vele is teszik.

Hadházy Ákos azt nem vonta kétségbe, hogy egy tisztességes és okos elméleti szakember, és hogy érdemi munkát akar végezni, azonban elfogadhatatlannak tartja, hogy beletörődjön: hat évig még biztosan nem kerülhetnek börtönbe a fő NER-es szereplők, hiszen már az eddigi késlekedés is vezethetett vagyonkimetéshez, bizonyítékok eltüntetéséhez, tanúk befolyásolásához és megvásárlásához. Azt az érvet pedig csak részben fogadja el, hogy a jogállam malmai lassan őrölnek, mert valódi szándék esetén van lehetőség a gyorsabb cselekvésre (ennek kereteit illetően egyébként Magyar Péter miniszterelnök már ígéretet tett - a szerk.). Példaként Hadházy felhozta azt is, hogy a Polt Péter-féle Legfőbb Ügyészségnek is bevett trükkje volt, hogy az aprólékos nyomozásra hivatkozva végtlenségig elhúzott eljárásokat - például Simonka Györgyét - amennyiben nem tudták a folyamat elindulását megakadályozni.

Hadházy végezetül egy-egy ötlettel is előállt az eljárások gyorsítása érdekében, például a korrupciós ügyek kiemelt és sürgős tárgyalását szerinte jogilag elő lehet írni, egy-egy kiemelt ügyre pedig törvényes lehetőég több, akár jóval több nyomozót ráállítani.