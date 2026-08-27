Hadházy Ákos az NVVH élére jelölt Unger Annáról: Ha valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép

Néhány gyors állatorvosi megjegyzés ahhoz a hírhez, hogy a bizottság furcsa ülésen döntött a vagyonvisszaszerzési hatóság vezetőjéről – írta a Facebook-oldalán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki és elnökhelyettesi posztjaira történt jelölésekről, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának döntéseiről – Unger Anna Róza elnökké, Tasnádi Katalin nyomozati elnökhelyettessé jelöléséről – Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő.
Az Orbán-kormányok idején az ellenzék korrupcióellenes harcáról ismert politikusa, aki azóta ugyan visszatért civil foglalkozásához, és állatorvosként dolgozik tovább, közösségi oldalán továbbra is aktív közéleti tevékenységet fejt ki, és nem egyszer kritizálta a Tisza-kormány szerinte rossz döntéseit. Most öt pontban foglalta össze bírálatát:
1.) Unger Anna egy tisztességes politológus. A bizottság előtti bemutatkozásában viszont aggasztó volt, hogy elfogadja, hogy a következő hat évben biztosan nem lesznek ítéletek az eljárások lassúsága miatt. Természetesen lehet, sőt biztos, hogy igyekezni fog jól végezni a munkáját, az viszont nem biztos, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra.
2.) Ligeti Miklósról viszont kvalitásai, szakértelme, de leginkább az eddigi munkája alapján biztosan lehet tudni, hogy a jelöltek közül ő lett volna a legalkalmasabb.
3.) Ezért az, hogy mégis elbuktatták, több, mint szomorú. Felháborító és aggasztó (még akkor is, ha nem lenne a döntés valódi okáról kapott információm igaz).
4.) A kiválasztási folyamatról eddig is tudtuk, hogy abszolút vetítés.
5.) Emiatt felállt egy paradoxon: ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép.
Hadházy Ákos az elmúlt napokban szintén posztjaiban többször is Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját javasolta elnöknek. A választások után, miután kiderült, hogy addigi választókerületében, Zuglóban is a Tisza párt jelöltje győzött, sokan őt szerették volna látni ebben a pozícióban. Kritikus posztjai alatt a kormánypárti kommentelők viszont gyakran azt vetik a szemére, hogy csak a sértettség beszél belőle.Ligeti Miklós marad a Transparency International MagyarországnálÍgy képzelik el az új vagyonvisszaszerzési hivatalt a jelöltekHadházy Ákos: Az új kormány nem számít a munkámra, de a korrupciót, és az ellene folyó munkát figyelni fogom