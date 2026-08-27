jelölés;korrupcióellenes harc;Hadházy Ákos;Ligeti Miklós;Tisza Párt;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ;Unger Anna Róza;

2026-08-27 12:42:00 CEST

Hadházy Ákos az NVVH élére jelölt Unger Annáról: Ha valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép

A volt országgyűlési képviselő furcsának, abszolút vetítésnek tartja a korrupcióellenes szervezet vezetőinek a kiválasztási folyamatát.