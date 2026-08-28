Unger Anna a megválasztása után várná az NVVH-hoz Ligeti Miklóst is

pályázat;elnök;jelölés;elnökhelyettes;Ligeti Miklós;Unger Anna Róza;NVVH;

2026-08-28 10:01:00 CEST

Unger Anna NVVH-elnökké választásáról a parlament pénteken titkos szavazással dönt.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelemre és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van. Elnökként mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre. Mindenekelőtt Ligeti Miklóst – írta Facebook-oldalán Unger Anna, akinek személyéről, illetve egyelőre egyetlen helyettese, a nyomozati elnökhelyettes, Tasnádi Katalin személyéről péntek délelőtt titkos szavazással döntenek az Országgyűlésben.

Unger Anna jelölése nagy közéleti vitát kavart, az internetes portálokon, a közösségi oldalakon pró és kontra jelentek meg vélemények, hogy ki kit tart alkalmasnak vagy alkalmasabbnak az NVVH élére. A bejegyzések, posztok alapján a döntés a Tisza Párt híveit is megosztotta, sokan magát az április 12-i országgyűlési választással kezdődött rendszerváltás iránti elkötelezettséget is kétségbe vonták, hogy nem jogász, büntetőjoghoz értő vezető kerül az elszámoltatás egyik legfontosabbnak tervezett szervezete élére.

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága az igazságtételt központba állító koncepciómat támogatta, és engem jelöl az NVVH elnöki tisztségére. Köszönöm az elmúlt napokban rám zúduló jókívánságokat, támogatást, biztatást és elismerést, felemelő a sok jó szó – írta a döntés utáni posztjában Unger Anna.

Ligeti Miklós ugyancsak a döntés után azt mondta, hogy marad a Transparency International Magyarországnál, de többet nem kívánt nyilatkozni a történtekről. Mint arról beszámoltunk, az elnöki tisztségre összesen három pályázó jelentkezett, Unger Anna Róza mellett Ligeti Miklós, valamint Sárvári Nicholas, egy krízismenedzsmenttel és nemzetközi vagyonvisszaszerzéssel foglalkozó cég vezetője. A bizottság szavazásán Unger hat igen, egy nem és egy tartózkodás mellett kapott támogatást. Ligeti Miklósra négyen szavaztak igennel, négyen pedig tartózkodtak, míg Sárvári Nicholast hárman támogatták, öten tartózkodtak. Mivel az utóbbi két jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, végül Unger pályázata maradt versenyben.