Magyar Péter tovább magyarázkodik, tüntetés is készülődik, Ligeti Miklóst követelik az NVVH élére

tüntetés;Ligeti Miklós;Unger Anna;Magyar Péter;NVVH;

2026-08-28 21:59:00 CEST

A Kossuth térre várják az elégedetleneket.

Videóbejegyzést tett közzé Magyar Péter a Facebookon, ebben a miniszterelnök továbbra is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére megválasztott Unger Anna miatti felháborodásra igyekezett reagálni, bár a választás pontos szempontjait most sem fejtette ki. Ellenben Magyarország megtisztulása és az ellopott közvagyon visszaszerzése ellenfelének nevezte azokat, akik - mint fogalmazott - akadályozzák vagy hiteltelenítik az NVVH munkáját.

A miniszterelnök azt mondta, lehet és kell a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, az eredményeit számon kérni, de aki politikai érdekből gyengíti, hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. A Tisza Párt közösségéhez fordulva arról beszélt, rendkívül igazságtalannak és méltánytalannak tartja megkérdőjelezni a képviselők vagy akár a kormánytagok rendszerváltás iránti elkötelezettségét és munkáját az NVVH rekordidő alatt történő felállítását követően. A miniszterelnök szerint aki valóban a rendszerváltás mellett tette le a voksát és valóban szeretne eredményesen működő vagyonvisszaszerzési hivatalt, az a vezetést a jövőbeni tettei és eredményei alapján ítéli meg.

Magyar Péter azt állította, a kiválasztási folyamat szakmai és transzparens volt. Ezt ugyan többen vitatják, de a kormányfő állítása szerint ezt Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is megerősítette számára. A szakemberrel - akit az elégedetlenek túlnyomó többsége a hivatal élén szeretett volna látni Unger Anna helyett - a kormányfő telefonon beszélt erről.

Magyar Péter gratulált a megválasztott Ungár Anna elnöknek és Tasnádi Katalin nyomozati elnökhelyettesnek, akit az ország egyik legfelkészültebb ügyészének nevezett, és akinek feladata a „valaha látott legnagyobb magyar gazdasági bűncselekmények felderítése és a felelősök megnevezése” lesz. A miniszterelnök kitért arra is, hogy szeretnék meggyorsítani a büntetőeljárásokat, és ismét elismerte, „senkinek nem elfogadható az, hogy (…) 5-10 évig is eltarthatnak a büntetőeljárások”. Ezért ígérete szerint a kormány minden, a büntetőeljárások gyorsítását lehetővé tevő jogszabálymódosítást az Országgyűlés elé fog terjeszteni, amely érdemben lerövidíti a nyomozás, a vádemelés és a bírósági eljárások időtartamát.

A Fidesz azon kijelentését, amelyben az NVVH-t az ÁVH-hoz hasonlította, alantasnak, az ÁVH áldozatainak emléke és 1956 örökségének szégyenletes sárba tiprásának nevezte a kormányfő. Ugyanakkor megjegyezte, nem meglepő, hogy az ellenzéki párt alantas eszközökkel és módszerekkel támadja a hivatalt és annak új vezetését, mivel „az elmúlt 16 évben kifosztották ezt a csodálatos országot”, így nekik van félnivalójuk és veszítenivalójuk. Magyar Péter mindezeken felül azt kérte a magyaroktól, hogy ne üljenek fel a sokszor személyeskedő, bántó provokációknak, hanem álljanak azok mögé, akik ezt a munkát vállalták, adjanak nekik bizalmat, és védjék meg őket a szerinte minden ténybeli alapot nélkülöző támadásoktól.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, Magyar Péter magához képest is aktív Facebookozásba kezdett és próbálta lecsillapítani a kedélyeket.

Ligeti Miklós mellőzése miatt még egy tüntetést is meghirdettek a Facebookon: A tüntetés az NVVH-ért, Dr. Ligeti Miklósért és a rendszerváltásért névre keresztelt eseményben Unger Annát alkalmatlan bábnak titulálták, akit háttéralkukkal ültettek az NVVH vezetői székébe, sőt, azt is állítják, hogy Unger Anna kinevezésével a Tisza párt „megpecsételte a sorsát a rendszerváltásnak.” Az esemény magánszervezésnek tűnik, de elég ambíciózus: a Kossuth térre szervezték holnap délután négy órára, igaz, cikkünk írásáig csak bő 200-an jeleztek vissza, hogy érdekli őket a dolog.

Magyar Péter azóta egyébként megint posztolt a Facebookon: Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettest mutatta be, aki főügyészségi ügyészként húsz éve dolgozik a büntetőjog területén, ebből tizenhat évet bűnüldöző, illetve vádhatósági szervezet tagjaként tevékenykedett. „Ő lesz valószínűleg a korrupcióellenes hivatal legfontosabb vezetője” - jelentetette ki a kormányfő.