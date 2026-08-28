Magyar Péter nem érti, miért kifogásolják sokan, hogy az NVVH vezetője nem jogász lett, amikor sokan állatorvost akartak

Hadházy Ákos;Ligeti Miklós;Unger Anna;Magyar Péter;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;NVVH;

2026-08-28 18:41:00 CEST

A miniszterelnök bejelentette, az NVVH vezetői 24 órás rendőri védelmet kapnak, számos követője azonban meglehetősen negatívan fogadta Unger Anna megválasztását a szuperhatóság élére.

Rövid Facebook-bejegyzésben utasította vissza Magyar Péter azokat a kritikákat, amelyek azt sérelmezik, hogy nem jogászt választott meg a tiszás kétharmad a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére, Unger Anna politológus, az ELTE TÁTK egyetemi docense személyében.

„Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni, most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk. Az ún. szakértő pedig a Miniszterelnökségtől kér adatokat, miközben az Országgyűlés járt el…” - fogalmazott a kormányfő, nyilvánvalóan Hadházy Ákosra és az általa benyújtott közérdekű adatigénylésre utalva. Kommentben még hozzáfűzte, nyugodtan lehet kritizálni, egyet nem érteni, de azt kéri, hogy „egy bizonyos szint alá ne menjünk le ”.

Láthatóan a kormányfőnek ezzel nem sikerült eloszlatnia a kételyeket, a legtöbb hozzászóló határozottan Hadházy Ákos mellé állt a némileg degradáló konnotációval bíró miniszterelnöki üzenettel szemben. Mindettől aligha függetlenül, nem sokkal később Magyar Péter már a következő, rövid magyarázatot posztolta ki: „Egy működő és emberséges országban egy vezető munkáját a tettei minősítik, nem a megmondóemberek véleménye. Egy komoly hivatal vezetőjének kiválasztása nem kiszavazó show és nem szimpátia szavazás.” Úgy tűnik azonban, hogy ezzel sem sikerült a követőket meggyőzni, a legtöbb komment továbbra is csalódásának adott hangot, többen kifogásolják például, hogy mindmáig nem indokolta meg a kormány és a Tisza párt kellőképpen, miért is gondolták jobb jelöltnek az NVVH élére Unger Annát, mint Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját.

Magyar Péter ezek után - aligha függetlenül az eddig tapasztalt népharagtól - ismét posztolt a témában, igaz, itt már nem próbált magyarázni semmit, csupán egy bejelentést tett: „A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnökhelyettese a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. A mai naptól elrendeltük a 24 órás rendőri védelmüket” - írta.

Unger Annával szemben a bizalmatlanság legfőbb oka az, hogy meghallgatásán egyebek közt arról beszélt, aligha lehet számítani 6 éven belül jogerős ítéletekre. Az ebből fakadó kételyekre Magyar Péter mai sajtótájékoztatóján úgy reagált, hogy Ungernek és Ligetinek is voltak „kellemetlen, de igaz mondatai” (utóbbi a meghallgatásán arról beszélt, hogy szerinte az ellopott vagyon csupán nagyjából 10 százaléka visszaszerezhető). Ehhez a kormányfő hozzáfűzte, szeretnének ezeken változtatni, így például gyorsítani tervezik a nyomozati eljárásokat jogszabályok módosításával és költségvetési pénzek átcsoportosításával. Elismerte azt is: nem elfogadható, hogy hat éven belül ne legyenek jogerős ítéletek.