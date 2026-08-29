Elfogták a rendőrök a 24 éves férfit, aki ellopott egy kisrepülőgépet Kalocsáról

rendőrség;Kalocsa;kisrepülőgép;

2026-08-29 13:11:00 CEST

A jelenlegi információk szerint a gyanúsított ittas állapotban volt. Azt, hogy más szer hatása alatt állt-e, a rendőrök vizsgálják.

Elfogták azt a 24 éves szomori férfit, aki ellopott Kalocsáról egy kisrepülőt – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye felidézi, augusztus 29-én reggel kaptak bejelentést arról, hogy Gerjen határában egy kisrepülő kényszerleszállást hajtott végre. Mint kiderült, a férfi a kalocsai repülőtérről vitt el egy Cesna 172 típusú gépet, amivel nem sokkal később a Tolna vármegyei Gerjen, egy napraforgó táblában kényszerleszállást hajtott végre. A férfi – hátrahagyva a repülőt –

az 512. számú úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen.

A férfi beült a kocsiba és el akart azzal hajtani, amit végül a jármű utasának időben sikerült megakadályoznia. A helyszínre riasztott rendőrök perceken belül elfogták a 24 éves férfit.

A rendőrség kiemeli, hogy a légügyi hatóság kiértesítése mellett, szakértők bevonásával folyik a helyszíni szemle, az adat- és információgyűjtés. A Bács-Kiskun, valamint a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a férfivel szemben jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt is eljárást indítanak, a férfit kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe veszik és kezdeményezik a letartóztatását.

A jelenlegi információk szerint a férfi ittas állapotban volt, azt, hogy más szer hatása alatt állt-e, a rendőrök vizsgálják.

A rendőrség a légügyi hatósággal szoros együttműködésben, haladéktalanul közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai repülőterén, amelyet az ország többi repülőtere is követ majd.