Magyar Péter: Ma elkészül a dunai fenékküszöb első üteme

Paks;Duna;Magyar Péter;

2026-08-29 19:44:00 CEST

Két héttel a határidő előtt.

Két héttel a határidő előtt, mára elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök szerint ez mintegy 43 ezer köbméter követ jelent, ennyit építettek be augusztus 12-e óta. „A tett az első, a (sok) szó a második” - tette hozzá.

A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a Paksi Atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, vagyis immár mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina működik. Eközben a paksi fenékküszöb építése is gyorsabban halad, mint tervezték, vagyis a válsághelyzet nehezén látszólag túl vagyunk.