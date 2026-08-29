Deutsch Tamás statárium bevezetését javasolta Magyar Péternek

A fideszes Deutsch Tamás is megfogalmazta elszámoltatási tanácsait Magyar Péter miniszterelnök felé, miután Unger Anna NVVH élére való kinevezését a Tisza számos szimpatizánsa igen negatívan fogadta.
A korábbi kormánypárt európai parlamenti képviselője eképp kezdte gondolatait: „Dr. unokának (ez alatt Magyar Péterre gondol - a szerk.) ideje lenne abbahagynia végre a totyorgást a konszenzuskeresés homokozója körül (copyright by Csurka István).”
Aztán rátér a lényegre:
„A pics@ba ki kell dobnia a Btk.-t, a büntetőeljárásról szóló törvényt és statáriális eljárásokra van szükség!”
A politikus ironikus hangvételű ötlete szerint „a forradalmi idők forradalmi megoldásokat követelnek. Akit Magyar Péter egy napirend előtti felszólalásában, egy Facebook posztjában, vagy kommentjében megvádol azt azonnal az újranyitott recski kényszermunkatáborba kell internálni, legkevesebb életfogytiglan. Ennyi.”
Mint ismert, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére megválasztott Unger Annával szemben egyebek közt épp azért támadtak ellenérzések a Tisza szimpatizánsai körében, mert a politológus a meghallgatásán arról beszélt, hogy hat éven belül aligha lehet a NER-es korrupciós ügyekben bírósági ítéletekre számítani.Europion: A tiszásokat is megosztja Unger Anna megválasztása az NVVH éléreNem adja ki a bizottság az NVVH-pályázat pontrendszerét, Magyar Péter húga is nyilvánosan Ligeti Miklós mellett foglalt állástUnger Anna: Tudom, hogy mindenki a bilincsek kattanását várja, de az NVVH-t előbb létre kell hozniMagyar Péter tovább magyarázkodik, tüntetés is készülődik, Ligeti Miklóst követelik az NVVH élére