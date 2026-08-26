Magyar Péter: A paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét

paksi atomerőmű;kormányülés;Magyar Péter;

2026-08-26 21:31:00 CEST

Mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina működik.

Jó hírt kaptam a kormányülés 12. órájában. A Paksi Atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

Ez a tájékoztatás szerint azt jelenti, hogy mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott az elmúlt hetek munkájáért minden energetikai és vízügyi szakembernek.

„A paksi fenékküszöb építése is a tervezettnél gyorsabban halad. Eközben az önjelölt szakemberek által korábban példaként hozott romániai atomerőmű két hete áll…” - jegyezte meg a miniszterelnök.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden számolt be arról, hogy a Mavir közölte, hogy a paksi blokkok újraindításával helyreállt az áramellátás, és visszavonták a krízishelyzet-besorolást. A Mavir kiemelte, hogy a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia-rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható.