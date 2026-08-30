Részben a Tisza áprilisi győzelme miatt tartanak időközi önkormányzati választásokat augusztus utolsó vasárnapján

Fidesz;romák;időközi önkormányzati választás;függetlenek;Tisza Párt;

2026-08-30 11:24:00 CEST

A négy vasárnapi voksoláson – Enyingen, Hajdúböszörményben, Hajdúbagoson és Sárváron – a kormánypárt hivatalosan sehol nem indul. Egy korábbi fideszes polgármester is inkább függetlenként jelöltette magát, viszont a Mi Hazánk két településen is állított jelöltet.

A Hajdú-Bihar vármegyei Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt választanak. Itt azért kellett időközi polgármester-választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Göröghné Bocskai Éva a Tisza Párt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-i hatállyal lemondott. A polgármesteri posztért négy jelölt indul: Uzonyi Imre (Együtt Böszörményért Egyesület), Kocsis János (Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület), valamint Kiss Sándor és Kálló Kornél függetlenként. A választáson közel 24 ezer helybéli vehet részt. Ugyanitt a 7. számú egyéni választókerületben pedig azért tartanak időközi képviselő-választást, mert a 2024-ben megválasztott Görögh István június 15-én lemondott. A képviselői tisztségért két független jelölt, valamint a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület jelöltje indul.

A Vas vármegyei Sárvár 4-es számú egyéni választókerületben azért kell időközi képviselő-választást tartani, mert Strompová Viktória a Tisza Párt listájáról mandátumot szerzett az áprilisi országgyűlési választáson, így önkormányzati képviselősége összeférhetetlenné vált új megbízatásával. Az időközi választáson hét jelölt indul: Ács Dávid (Mi Hazánk Mozgalom), Bognár Nóra (Sárváriakért Egyesület), Dani Rudolf (Híd a jövőnkért Egyesület), valamint függetlenként Eiveck Péter, Polgár Tamás Zoltán, Sándor Katalin és Wentz István. A választói névjegyzékben több mint 1400 helybéli szerepel.

A szintén Hajdú-Bihar vármegyei Hajdúbagos községben a település képviselő-testülete május 6-án kimondta feloszlását, ezért választanak polgármestert és képviselőket. A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: a települést 2010 óta vezető Szabó Lukács Imre, valamint Szegény Sándor és Lévai János. A hat képviselői helyért 18 független jelölt indul. A választói névjegyzékben több mint 1600-an szerepelnek.

A Fejér vármegyei Enyingen azért választanak polgármestert és képviselőket, mert a 2024-ben megválasztott testület májusban a feloszlás mellett döntött. A választásra jogosult több mint 5300 helybéli három polgármesterjelöltre adhatja le voksát: a 2024-ben a Fidesz-KDNP színeiben városvezetőnek választott, ezúttal függetlenként induló Kiss Norbert Ivó mellett a szavazólapon szerepel a szintén független Lipták Rita Márta és Angyal Gábor. A nyolc képviselői helyért tizennyolcan indulnak, közülük tizenheten függetlenek, egy jelölt a Mi Hazánk színeiben méreti meg magát.

A Nógrád vármegyei Kálló roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni mindenütt reggel hattól este hét óráig lehet.