Iskolakezdés előtt, vasárnap hajnalban Budapesten újraindulhatott a Flórián téri felüljáró forgalma

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2026-08-30 11:38:00 CEST

A felújítással csaknem másfél év alatt végeztek. Azonban a BKK tájékoztatása szerint a felszíni csomópont helyreállítása szeptember közepéig is eltarthat.

Augusztus 30-án, vasárnap hajnalban indulhat a közúti forgalom a megújult északi felüljárón a Flórián térnél a Szentendrei út felé. Ezzel befejeződik a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő két felüljáró teljes körű felújítása – közölte lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Hozzátették azonban, hogy a beruházáshoz kapcsolódó kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása az ideiglenes forgalomtechnikai elemek megszüntetésével ezt követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-ig.

A BKK tájékoztatása szerint a Szentendrei úton és a Pacsirtamező utcában kialakított és bevált autóbusz előnyben részesítések megmaradnak. Kiemelték, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai megoldások és terelések – így például a Pacsirtamező utcai visszafordító – a felújítás idején segítették a forgalmat, és mérsékelték a közlekedési nehézségeket.

A munkálatokról azt írták, hogy a több mint negyvenéves felüljárók felújítását a legutóbbi rekonstrukció óta eltelt mintegy húsz évben bekövetkezett jelentős állapotromlás indokolta. A nedvesség és a szennyeződések több helyen károsították a vasbeton szerkezeteket, a pillérek környezetében kialakult átázások pedig a betonacélok rozsdásodásához és a betonfelületek romlásához vezettek. A két felüljáró a főváros és az agglomeráció közlekedésében kiemelt szerepet tölt be, naponta több tízezer jármű halad át rajtuk.

A BKK beruházásában és a KM Építő Kft. generálkivitelezésében zajló felújítás során a Flórián téri északi és déli felüljáró szerkezete és hídtartozékai teljes körű, állagjavító rekonstrukción estek át. A beruházás teljes, bruttó költségvetési kerete 3,27 milliárd forint volt. – A közbeszerzési eljáráson kialakult versenynek köszönhetően igen kedvező ajánlat érkezett, így a munkák az eredetileg becsült érték 59,45 százalékából valósultak meg, több mint 2 milliárd forintot megspórolva a budapestieknek. A felújítás pénzügyi forrását a fővárosi önkormányzat biztosítja, a szükséges fedezet jelentős részét pedig az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatos perben visszaszerzett összeg adja – tették hozzá.