A Magyar-kormány idején is titkosak maradnak a Szőlő utcai iratok, amely alapján Tuzson Bence azt állította, hogy nincs kiskorú sértett

Az Igazságügyi Minisztérium a felülvizsgálatot elvégezte, és ennek eredményeként – az irányadó jogszabályra figyelemmel – megállapította, hogy a minősítéssel védendő közérdek fennállása miatt a minősítés fenntartása indokolt – válaszolta másodjára a Tisza-kormányban a Görög Márta vezette tárca a 444-nek, hogy miért nem adja ki közérdekű adatigénylésük ellenére sem az adatokat arról, hogy az Orbán-kormány igazságügyi minisztere, Tuzson Bence milyen iratokba kívánt betekinteni, milyen adatokat, tényeket kívánt megismerni a Szőlő utcai nyomozásról. Bár az új miniszter is betekinthetett az iratokba, továbbra sem tudni, hogy az elvégzett vizsgálatról készült-e dokumentum, és ha igen, abban mit állapítottak meg. (Először a minősítés felülvizsgálatáról adtak tájékoztatást.)
2025. szeptember 24-én, Tuzson Bence egy videóban azt mondta, „Kezemben tartom a jelentésemet, amelyet a kormány megbízásából készítettem a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban”. Ekkor beszélt arról a fideszes politikus, hogy az ügynek nincs kiskorú sértettje, pedig már akkor alappal lehetett feltételezni, hogy Juhász Péter Pálnak és az élettársának voltak kiskorú áldozatai, többen is. Azóta a bűncselekmény-sorozatnak már 15 kiskorú sértettje van.Tuzson Bence szerint az Orbán-kormány miniszterei ártatlanok, ő idegen titkosszolgálati szálakat lát a Szőlő utcai javítóintézet ügyében
Egy akkori kormányrendelet „a közelmúlt eseményeire tekintettel” felhatalmazta Tuzson Bence igazságügyért felelős minisztert, hogy a Szőlő utcai javítóintézet „vezetőjével összefüggő büntetőeljárás és egyéb visszaélések ügyét teljeskörűen vizsgálja ki”. A miniszter a rendelet értelmében a folyamatban lévő büntetőeljárással kapcsolatos „minden ügyiratot, adatot, tényt megismerhet”, iratokba betekinthet és a vizsgálata eredményéről, adatokról, tényekről tájékoztathatja is a kormányt, valamint a nyilvánosságot – állt a szövegben.„A bántalmazó intézet azt tanítja, hogy nem a jog, hanem az erő dönt”Rogán Antal visszalépett, inkább nem erőlteti a Szőlő utcai ügyben indított rágalmazási pert
Csakhogy az eljárással kapcsolatban két ellentmondás is felmerült fel . Tuzson Bence videója a jelentésről, amelyben látszólag részleteket olvasott fel a szövegből, hamarabb jelent meg, mint a kormányrendelet, amely felhatalmazta őt a jelentés elkészítésére. A másikról Ésik Sándor ügyvéd, a Diétás Magyar Múzsa szerkesztője nyilatkozott a Magyar Hangnak. – Ma Magyarországon a miniszterelnök csak olyan hatáskört ruházhat át, amellyel maga is rendelkezik – mondta. – Hazánkban azonban az ügyészség független, így az igazságügyi miniszter semmilyen körülmények között nem felügyelhet semmilyen nyomozást, ilyen hatásköre nincs – idézte a 444 a nyilatkozatot.Beismerő vallomást tett, kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetőjeTovábbra is tizenegy gyanúsítottja van a Szőlő utcai javítóintézet ügyének, jelenleg négyen vannak letartóztatásbanOrbán Viktor: Propagandisztikus műbalhé a Szőlő utcai ügy
Tuzson Bence megszólalásakor egyébként már világos volt, később pedig kormányzati szinten is bevallották, hogy a Szőlő utcai ügynek több kiskorú sértettje van.Egy magas szinten védett szörnyeteg – Megszólalt a lány, aki mentette a terhelő felvételeket Juhász Péter Pál számítógépérőlEddig 15 kiskorú sértettről tud az ügyészség a Szőlő utcai botrányban„Végül megtörtént a szexuális kapcsolat” – Így erőszakolta meg Juhász Péter Pál az egyik intézetis fiút