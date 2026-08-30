A Magyar-kormány idején is titkosak maradnak a Szőlő utcai iratok, amely alapján Tuzson Bence azt állította, hogy nincs kiskorú sértett

gyermekvédelem;adatok;vizsgálatok;titkos iratok;gyermekbántalmazás;Tuzson Bence;Szőlő utca;Görög Márta;

2026-08-30 11:35:00 CEST

Az Orbán-kormány idején született, ma is hatályos kormányrendelet teljeskörű felhatalmazást ad az igazságügyi miniszternek a nyomozási iratokba való betekintésre. A vizsgálatról nem tudni semmit, miközben az ügynek már 15 kiskorú sértettje van.

Az Igazságügyi Minisztérium a felülvizsgálatot elvégezte, és ennek eredményeként – az irányadó jogszabályra figyelemmel – megállapította, hogy a minősítéssel védendő közérdek fennállása miatt a minősítés fenntartása indokolt – válaszolta másodjára a Tisza-kormányban a Görög Márta vezette tárca a 444-nek, hogy miért nem adja ki közérdekű adatigénylésük ellenére sem az adatokat arról, hogy az Orbán-kormány igazságügyi minisztere, Tuzson Bence milyen iratokba kívánt betekinteni, milyen adatokat, tényeket kívánt megismerni a Szőlő utcai nyomozásról. Bár az új miniszter is betekinthetett az iratokba, továbbra sem tudni, hogy az elvégzett vizsgálatról készült-e dokumentum, és ha igen, abban mit állapítottak meg. (Először a minősítés felülvizsgálatáról adtak tájékoztatást.)

2025. szeptember 24-én, Tuzson Bence egy videóban azt mondta, „Kezemben tartom a jelentésemet, amelyet a kormány megbízásából készítettem a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban”. Ekkor beszélt arról a fideszes politikus, hogy az ügynek nincs kiskorú sértettje, pedig már akkor alappal lehetett feltételezni, hogy Juhász Péter Pálnak és az élettársának voltak kiskorú áldozatai, többen is. Azóta a bűncselekmény-sorozatnak már 15 kiskorú sértettje van.

Egy akkori kormányrendelet „a közelmúlt eseményeire tekintettel” felhatalmazta Tuzson Bence igazságügyért felelős minisztert, hogy a Szőlő utcai javítóintézet „vezetőjével összefüggő büntetőeljárás és egyéb visszaélések ügyét teljeskörűen vizsgálja ki”. A miniszter a rendelet értelmében a folyamatban lévő büntetőeljárással kapcsolatos „minden ügyiratot, adatot, tényt megismerhet”, iratokba betekinthet és a vizsgálata eredményéről, adatokról, tényekről tájékoztathatja is a kormányt, valamint a nyilvánosságot – állt a szövegben.

Csakhogy az eljárással kapcsolatban két ellentmondás is felmerült fel . Tuzson Bence videója a jelentésről, amelyben látszólag részleteket olvasott fel a szövegből, hamarabb jelent meg, mint a kormányrendelet, amely felhatalmazta őt a jelentés elkészítésére. A másikról Ésik Sándor ügyvéd, a Diétás Magyar Múzsa szerkesztője nyilatkozott a Magyar Hangnak. – Ma Magyarországon a miniszterelnök csak olyan hatáskört ruházhat át, amellyel maga is rendelkezik – mondta. – Hazánkban azonban az ügyészség független, így az igazságügyi miniszter semmilyen körülmények között nem felügyelhet semmilyen nyomozást, ilyen hatásköre nincs – idézte a 444 a nyilatkozatot.

Tuzson Bence megszólalásakor egyébként már világos volt, később pedig kormányzati szinten is bevallották, hogy a Szőlő utcai ügynek több kiskorú sértettje van.