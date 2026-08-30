Zebegényben csak szeptemberre biztosított az iskolai közétkeztetés

közétkeztetés;Zebegény;

2026-08-30 16:00:00 CEST

A képviselő-testület hét tagjából öten már megszavaznák a feloszlatást, amellyel új választást lehetne kiírni.

Csak szeptemberre biztosított a zebegényi iskolások közétkeztetése, a polgármester azt írta, hogy a teljes 2026-2027-es tanévre vonatkozó, feltétel nélküli működési garancia jelenleg felelősen nem adható - írja a 444.

Ferenczy Ernő leveléből a Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola megbízott főigazgatója, Bozóki Marianna idézett a szülőknek. Eszerint az első tanítási naptól megkezdhető az iskolai gyermekétkeztetés, a szabályosan bejelentett diétás étkeztetéssel együtt. A település vezetője azt írta, a teljes tanévre szóló, feltétel nélküli működési garancia jelenleg felelősen nem adható. Ennek kapcsán az önkormányzati bankszámlát érintő esetleges inkasszót, más váratlan kötelező kiadásokat, a térítési díjak beérkezését és a szükséges személyi feltételeket említette. A szülők térítési díjon felüli „szervezett, önkéntes és jogszerű” támogatására is számít.

A pénzügyi helyzet hátterében az áll, hogy a képviselő-testület többsége nem fogadta el a 2025-ös zárszámadást. A képviselők szerint az önkormányzat tavaly közel 100 millió forinttal lépte túl az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 millió forintos összeget úgy, hogy a testület nem járult hozzá ehhez, és nem szavazott a költségvetés módosításáról. Zárszámadás nélkül a Magyar Államkincstár nem utalhat pénzt az önkormányzatnak.

A levélírók szerint a konyha vezetője jelezte, hogy felmond, ha nem kapja meg a bérét, és az alapanyagok finanszírozására sincs forrás. Az óvodai, konyhai és önkormányzati dolgozók hivatalosan nem kapnak fizetést.

Egy, az iskola megbízott főigazgatójának és egyes szülőknek a részvételével tartott megbeszélésen a szülőket arra próbálták rávenni, hogy a térítési díj kétszeresét fizessék, és az eddig jogszabály alapján teljes vagy részleges kedvezményre, illetve mentességre jogosultak is fizessék meg a teljes térítési díjat.

Közben a hét képviselőből legalább öt megszavazná a testület feloszlatását, amivel új választást lehetne kiírni. A kormányhivatal korábban rendkívüli ülést is összehívott, Ferenczy Ernő azonban nem ment el az ülésre. A polgármester a 444 közétkeztetéssel és az időközi választással kapcsolatos megkeresésére nem akart nyilatkozni; azt nehezményezte, hogy a lap mindig a problémákról, nem pedig a fejlesztésekről ír.