Egygólos sikert aratott Felcsúton az FTC

Ferencváros;NB I;Puskás Akadémia;

2026-08-30 22:15:00 CEST

A Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte az éllovas Puskás Akadémiát a labdarúgó NB I hatodik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A kupagyőztes és az Európa-ligában főtáblás Ferencváros úgy nyert sorozatban második idegenbeli bajnokiján, hogy büntetőt is hibázott a meccsen. Sikerével fellépett a középmezőnybe, míg a felcsútiak a vereség ellenére továbbra is első helyen állnak.

A Ferencváros nagy elánnal kezdett, folyamatosan a hazaiak térfelén járt a labda. A Puskás Akadémia a félidő közepén jött kijjebb a szorításból, ám kapura továbbra is veszélytelen volt. A félidő krónikájához tartozik, hogy mindkét együttes sérülés miatt kénytelen volt cserélni.

A fordulás után néhány perccel Dárdai Pál lövésénél Dibusz Dénes nagy védése kellett ahhoz, hogy ne kerüljenek előnybe a hazaiak. Szinte az ellentámadásból viszont vezetést szerzett a Ferencváros, Kristoffer Zachariassen fejelt a hálóba.

Nem kellett sokat várni a Puskás Akadémia egyenlítésére, remek helyzetfelismerésének köszönhetően egy szép emeléssel Georgij Harutjunjan volt eredményes Dibusz hibáját kihasználva. Az FTC gyorsan reagált és szép támadás végén Lisztes Krisztián révén újra vezetett. Hátrányban ismét ment előre a hazai gárda, akadt is gólszerzési lehetősége, mégis a fővárosi zöld-fehérek előtt volt a nagy esély, de Toon Raemaekers büntetőjét Lehoczki Bendegúz kivédte. A Puskás Akadémia harcolt becsülettel az egyenlítésért, Lamin Colley ugyan egyenlített, de a videobíró segítségével les miatt érvénytelenítették a találatát, így a Ferencváros megszerezte a három bajnoki pontot.

A Puskás Akadémia így is megőrizte első helyét, előnye viszont két pontra csökkent a második Újpesttel szemben.

Az élvonalban már nincs nyeretlen csapat, miután az újonc Kispest-Honvéd szombaton egygólos győzelmet aratott a vendég Zalaegerszeg felett, amely sorozatban negyedik vereségével visszacsúszott a sereghajtó pozícióba.

A 12 csapatos mezőnyben egyetlen veretlen gárda van a címvédő ETO FC révén, amely ezúttal Kisvárdán játszott 1-1-es döntetlent.

NB I, 6. forduló:

Korábbi eredmények:

Kisvárda-ETO FC 1-1

Nyíregyháza-Paks 1-1

Kispest-Honvéd - Zalaegerszeg 1-0

Újpest-Vasas 3-1

DVSC-MTK 2-2