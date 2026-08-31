3,1 milliárd forint közpénzbe, a korábban ismert összeg duplájába került Orbán Ráhel hírhedt 2024-es influenszertripje

Budapest;Orbán Ráhel;influenszer;

2026-08-31 08:48:00 CEST

Mint kiderült, a projekt teljes költsége nettó 3,1809 milliárd forint volt. A Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Dorothea Hotelben is foglaltak szállást.

Több tucatnyi külföldi influenszer látogatta meg a magyar fővárost 2024 májusában, a Budapest Influencer Trip során. A költsége mindennek az Orbán Ráhelhez kötődő Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) akkori vezetője, Guller Zoltán szerint másfél milliárd forint volt, valójában azonban ennél többe került az esemény a magyar adófizetőknek – írja a 444 a Magyar Turisztikai Ügynökség válasza alapján, amelyet a portál közérdekű adatigénylésre kapott meg.

Az MTÜ közlése szerint

„a 2024. évi Budapest Influencer Trip projekt teljes költsége nettó 3,1809 milliárd forint volt, amelyből az influencerek felületein történő médiavásárlás nettó 1,4789 milliárd forint összeget tett ki”.

A munkák jelentős részét kiszervezték, a turisztikai ügynökség alá tartozó Visit Hungary – a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által lebonyolított közbeszerzések eredményeként megkötött – vállalkozási keretszerződések szerinti vállalkozói látták el. Vagyis – hangsúlyozza a 444 –

Balásy Gyula New Land Media Kft.-je és a Media Dynamics Kft. Ők bonyolították nemcsak az influenszertripet, de az ennek keretét biztosító nemzetközi imázskampányt is, ők tartották a kapcsolatot az influenszerekkel, és ők is választották ki a szerencséseket, akik közpénzből, luxuskörülmények között bulizhattak Budapesten.

Az MTÜ erről azt írta, hogy „a kiválasztási folyamat során a bevont alvállalkozó előre meghatározott szempontrendszert alkalmazott: értékelte a tartalomgyártók követőtáborának minőségét, az elköteleződési mutatókat, valamint azt, hogy tartalmaik mennyire illeszkednek Magyarország országimázsának erősítéséhez”.

Így választották ki a szám szerint 51 influenszert (négyük esetében a listán +1 fő is szerepelt), aki végül ellátogathatott Budapestre. Volt köztük amerikai, szlovák, német, olasz, spanyol, holland, norvég, brit – de brazilt, ausztrált és libanonit is sikerült idecsábítani. Voltak táncosok, színészek, modellek is a meghívottak között.

A programok a következő helyszíneken zajlottak:

Párisi Passage Café & Brasserie,

Halászbástya étterem,

Leo Rooftop Budapest,

Bestia Budapest,

Magyar Állami Operaház,

The Duchess Rooftop Bar,

Aranybástya étterem (amely a Batthány Alapítvány tulajdonában áll),

Európa Hajó,

DOJO Budapest.

Szállást három hotelben foglaltak:

a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Dorothea Hotelben,

a Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban,

a Kempinski Hotel Corvinusban.

A programok során az influenszerek feladata volt fotók, videók, beszámolók megosztása a közösségi oldalaikon, de így is voltak, akiknek nem sikerült maradéktalanul teljesíteniük a feladatot. Többük posztjaiban nemhogy a várost, még Magyarországot sem sikerült megnevezni. Az egyik legismertebb, Haley Kalil például az egyik videója alatt helyszínként Prágát jelölte meg.

Kefaya Abudayyeh ugyanakkor arról tett ki sztorit:

„Rachel, szeretünk, őszintén, és köszönünk mindent, csodás vagy, minden pillanatot imádunk itt. Esküszöm, tényleg ezt gondolom, és nemcsak én, hanem az összes lány.”

Az MTÜ sikeresnek értékelte az eseményt. Könnyid László vezérigazgató szerint alig több mint egy hónappal a trip után már „érezhető” volt annak a hatása. Pedig az eseményről készült imázsfilm csak ekkor jelent meg. A TV2-n futó Mokkának adott interjújában akkor azt mondta, az influenszerek Budapesten készült tartalmai 150 országból 300 millió emberhez jutottak el, és a forgatást követő első öt napban csak az Egyesült Államokból több mint 40 százalékkal nőtt az előfoglalások száma.

A mérhető turisztikai hasznosulást az MTÜ is megerősítette a 444 közérdekű adatigénylésére adott válaszában, amikor azt írta, „a kampánnyal nem érintett országok adataiból megállapítható organikus növekedéseken felül nőtt a nagy követőtáborral rendelkező piacokról érkező vendégek száma. A rendezvényt követő időszakban az előző év azonos időszakához viszonyítva a nemzetközi turisták által lefoglalt vendégéjszakák száma 39 százalékos növekedést mutatott. Ugyanakkor a Budapest Influencer Tripen részt vevő véleményvezérek szempontjából 15 legnépesebb követőtáborral rendelkező országában ez a szám 64 százalék volt”.