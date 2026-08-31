Nagy Márton szereti a luxust, egy dél-koreai üdülősziget egyik legelőkelőbb hoteljében is megszállt, bár azt sem tudni, mi dolga lehetett ott

Dél-Korea;utazás;költségek;luxusszálloda;Nagy Márton;

2026-08-31 07:44:00 CEST

Zágrábi útján pedig nem a tárgyalások helyszínéhez közel, hanem a dalmát tengerparton, a horvát fővárostól három óra autóútra levő Hyatt Regency Zadarban szállt meg. 115 külföldi éjszakára összesen 51,9 millió forint értékben foglaltak szállást a tárcavezetőnek.

Dél-koreai útja során a delegációjával együtt egy tengerparti luxushotelben szállt meg a távol-keleti ország egyik legnépszerűbb üdülőszigetén Nagy Márton – tudta meg a 24 a Tisza-kormány által visszaállított pénzügyi tárcától, amely a portál közadatigénylésére kiadta a volt nemzetgazdasági miniszter 2023 és 2026 közötti külföldi kiküldetéseinek részleteit.

A cikk kiemeli, a Csedzsu-szigetet a Koreai-félszigeten csak Hawaii-ként emlegetik, ez az ország kedvenc üdülőhelye, népszerűsége pedig annak is köszönhető, hogy Szöultól repülővel alig egy óra alatt elérhető. Nagy Márton és hétfős delegációja 2024. június 12. és 17. között járt a szigeten. Azt nem tudni, hány napot töltött Csedzsun, ugyanis az út során meglátogatta Szöult is, a megkapott dokumentumban pedig csak az egyes utak összesített költségadatai elérhetők. De az sem világos, mit keresett a szigeten, az utazás céljaként talányosan csak

„stratégiai partneri egyeztetés” van feltüntetve.

Az NGM akkori közleménye szerint a miniszter az út során Dél-Korea kkv-kért és startupokért felelős miniszterével, Oh Youngjuval, valamint az ország legnagyobb zöldenergetikai és high-tech akkumulátoripari vállalataival tárgyalt, de arról a tárca nem tett említést, hogy hol zajlottak ezek az egyeztetések. A delegáció „az egyik legfejlettebb újrahasznosító ipari parkba” is ellátogatott. A portál ezzel kapcsolatban megjegyzi, Csedzsu-szigeten mindössze egyetlen, kormányzati finanszírozású kisebb kutatóközpont működik, ez a zöld átállást bemutató amolyan kísérleti kirakatprojekt, ahol a szigeten elhasználódott elektromos autók akkumulátorait hasznosítják újra. A nagy volumenű, nehézipari akkumulátor-újrahasznosítók a szárazföldön találhatók.

A cikkből az is kiderül, hogy

Nagy Márton és kísérete a sziget egyik legelőkelőbb, 110 méteres feszített víztükrű medencével felszerelt, tengerparti, ötcsillagos dizájnhoteljében szállt meg.

A korábban említett akkumulátor-újrahasznosító a sziget másik végében található, innen másfél óra autóútra. A volt miniszternek és a delegáció tagjainak – egy személy kivételével –

öt napra 1,2–1,3 millió forintért foglaltak szállást az út alatt a szöuli Four Seasonsbe és a Parnas Hotelbe, ami 240–270 ezres éjszakánkénti szobaárat jelent.

Az adatközlésből nem világos, hogy melyik szállodában mennyi pénzt hagytak.

A 24 a minisztériumtól azt is megtudta,

bár hivatalos programjáról nem tudni, a volt tárcavezető ötször visszatért a korábban már bemutatott antwerpeni luxusszállodába, amely a botanikus kert falai között helyezkedik el, egy alkalommal pedig egy erdei kastélyszállót választott Belgiumban.

annyira kedvelte az antwerpeni Botanicot, hogy utolsó brüsszeli útján nem is foglalt szállást máshova. 2026 januárjában az EU-tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereiből álló, havonta ülésező Ecofin Tanács ülésére érkezett, valamint kétoldalú találkozókat folyatott a liege-i cargo reptér és a charleroi-i repülőtér vezérigazgatójával, mégis Antwerpenben szállt meg, két éjszakára 980 ezer forintért.

visszatérő gyakorlat volt, hogy rövid, párnapos kiküldetések során két szállodát is igénybe vett a miniszter. 2026. január 11-én Jeruzsálembe utazott kétoldalú megbeszéléseket folytatni a partnerminiszterekkel, és bár csak egy éjszakát töltött Izraelben, kísérőjével együtt két ötcsillagos hotelben is megszállt: a jeruzsálemi Waldorf Astoriában és a tel-avivi The David Kempinskiben.

2025 júliusának utolsó napján Nagy Márton Zágrábba utazott, hogy „a közép-kelet-európai tőzsdék integrálásáról” egyeztessen a horvát partnerminisztériummal. Egy éjszakát töltött ott, ám azt nem a tárgyalások helyszínén, hanem a dalmát tengerparton, a fővárostól három óra autóútra levő Hyatt Regency Zadarban, amely akkor csak néhány hónapja nyitotta meg kapuit Zára (Zadar) óvárosában.

2025. szeptember 1. és 3. között a londoni The Stafford szállodában két éjszakára 1,8 millió forintot fizettek a kényelméért, ami 920 ezer forintos éjszakai szobaárat jelent.

szeptember 17. és 20. között a koppenhágai Hotel Sandersben három éjszakára 3,8 millióért szállt meg, vagyis éjszakánként 1,2 millió forintért.

Nagy Márton és delegációja három év alatt 32 ország 51 városába látogatott el. A leggyakrabban Bécsbe és Brüsszelbe, de megfordult több távol- és közel-keleti országban, így Kínában, Dél-Koreában, Japánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Kazahsztánban, Izraelben, Katarban, Azerbajdzsánban és Georgiában, emellett előfordult, hogy miniszteri teendői Egyiptomba és az Egyesült Államokba szólították. A minisztérium által kezelt adatok alapján 115 külföldi éjszakára összesen 51,9 millió forint értékben foglaltak szállást a tárcavezetőnek, ami azt jelenti, hogy

éjszakánként átlagosan 451 ezer forintért szállt meg.

Ez lényegesen magasabb összeg, mint amennyit a leköszönt Orbán-kormány többi tagja – az eddig megismert adatok alapján – összehozott.

Nagy Márton legdrágább útjait 2024-ben és 2025-ben hozta össze, és jellemzően nem a luxusszállodák, hanem a magánrepülő-bérlés vagy a többmilliós repülőjegyárak a felelősek a kiugró végösszegért. Három esetben a minisztérium az OTP Utazási Irodán keresztül bérelt magángépet: a 2023. szeptemberi párizsi út, a 2024. januári párizsi/davosi út és a 2024. szeptemberi berlini út mindösszesen 52 millió forintba került.

A portál megkeresésére az OTP közölte, minden esetben közbeszerzés előzte meg a szerződéskötést a kormánnyal, a szolgáltatásaikat pedig piaci áron nyújtják. Arról, hogy összesen hány alkalommal és mekkora összegekért bérelt az előző kormányzat magánrepülőgépet az OTP Utazási Irodán keresztül az előző ciklusban, a cég nem oszthatott meg részleteket.

Összesen további hét alkalommal utazott „nem kereskedelmi járattal” a miniszter, ám ezeknek az utaknak a költségei nem ismertek, mivel nem az NGM fizetett értük.

A 24 Nagy Márton utazásainak számos részletére vonatkozóan küldött kérdéseket a jogutód Pénzügyminisztériumhoz, például azzal kapcsolatban, hogy mi indokolta a különös helyszínváltozásokat; milyen stratégiai partnerekkel tárgyalt másfél havonta a miniszter Bécsben; illetve azoknál az utaknál, amikor több hotelt is igénybe vett, milyen költségvonzatai voltak az egyes szállásoknak. A portál nem kapott választ a kérdésekre, és azt sem tudta meg, terveznek-e jogi lépéseket tenni az ügyben. Az immáron a tiszás Kármán András vezette tárca annyit közölt: felháborítónak tartják, hogy

„amíg az elmúlt évek hatalmas inflációja megnehezítette minden ember életét Magyarországon, és a gazdaság nem tudott növekedni, addig a volt gazdasági miniszter luxusszállodákra és luxusutazásokra költötte a közpénzt.”

A válaszban hozzátették, a Tisza-kormány szakított ezzel a gyakorlattal.