Lannert Judit: Hamarosan bejelentjük a nevelést-oktatást közvetlenül segítők béremelését

oktatás;béremelés;Lannert Judit;

2026-08-31 09:23:00 CEST

Az oktatási és gyermekügyi miniszter a nagykanizsai országos tanévnyitón beszélt erről, két nappal azután, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete jelezte: ha nem rendeződik a NOKS-dolgozók bérhelyzete, elkezdik a sztrájkhajlandóság felmérését.

Hamarosan bejelentjük a nevelést-oktatást közvetlenül segítők béremelését, köszönjük, hogy eddig türelemmel vártak - mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban megrendezett országos tanévnyitón. A tárcavezető beszélt arról is: a kormány nem „dirigálni” szeretne, vagy még több követelményt, terhet helyezni az oktatás szereplőire, hanem egy olyan oktatási rendszert szeretnének, ahol az iskola a kreativitás tere tanárnak, diáknak egyaránt, és ahol a kora gyermekkortól a felsőoktatásig egységes szemlélet hatja át az oktatást.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szombaton a miniszternek címzett nyílt levelet tett közzé, melyben jelezték: a PDSZ azt kéri a kormánytól, hogy a tanév kezdete előtt végre hozzon konkrét döntést a nevelés-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) és az oktatási intézmények működésében nélkülözhetetlen egyéb munkakörökben dolgozók (mások mellett pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok, gyermekfelügyelők, gyógypedagógiai asszisztensek, iskolai könyvtárosok, rendszergazdák - a szerk.) béremeléséről. A szakszervezet első lépésként legalább 25 százalékos béremelést tart szükségesnek, amelyet további, kiszámítható emeléseknek kell követniük. Emlékeztettek: a 25 százalékos emelés szerepelt a Tisza párt választási programjában is.

- Ha azonban továbbra sem történik érdemi előrelépés, megkezdjük az érintett munkavállalók körében a sztrájkhajlandóság felmérését, és ennek eredménye alapján megtesszük a sztrájk előkészítéséhez szükséges lépéseket – írták.

A köznevelésben jelenleg 37,5 ezer főállású, pedagógus-végzettségel nem rendelkező NOKS és további 26 ezer fő egyéb munkakörben alkalmazott (mások mellett iskolatitkárok, rendszergazdák, dajkák) munkavállaló dolgozik. A PDSZ tavalyi bérkampányából kiderült, egy NOKS-dolgozó fizetése adókedvezményekkel együtt is nettó 250-300 ezer forint között mozgott.