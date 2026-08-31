Kiadták a Győrben elfogott, gyermekpornográfia miatt keresett magyar férfit az Egyesült Államoknak

FBI;Győr;Egyesült Államok;gyermekpornográfia;

2026-08-31 10:25:00 CEST

N. Csaba 2022 óta bujkált, az FBI idén év elején kérte a magyar hatóságok segítségét a felkutatásában.

Kiadták az amerikai hatóságoknak a tavasszal Győrben elfogott, 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt kerestek, és 2022 óta bujkált.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) közleménye felidézi, az amerikai hatóságok évek óta többrendbeli eljárást folytatnak gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt N. Csabával szemben, miután a tőle lefoglalt elektronikus adathordozókon ilyen videófelvételeket találtak.

A magyar férfi négy éve bujkált, és felmerült a lehetőség, hogy itthon kereshetett magának menedéket. Az FBI idén év elején kérte a magyar hatóságok segítségét a szökevény felkutatásában.

A KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztály munkatársai a Magyarországra akkreditált FBI-ügynökökkel kezdték keresni a 48 éves férfit, és alapos nyomozást követően

Győrben fogták el március 17-én.

Kiderült, hogy két éve ott élt. A Fővárosi Törvényszék március 18-án elrendelte a férfi kiadatási letartóztatását, majd a magyar igazságügyi szervek elrendelték N. Csaba kiadatását a vele szemben az USA-ban folyó eljárás lefolytatása érdekében.

A KR NNI, az FBI és az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) közösen szervezte meg szállítását az Egyesült Államokba.

A magyar rendőrök augusztus 28-án hajnalban adták át az amerikai hatóság képviselőinek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a férfit, aki amszterdami átszállással érkezik meg Floridába, majd büntetés-végrehajtási intézetbe viszik.

Az amerikai eljárás így fogva tartása mellett folytatódhat tovább vele szemben.