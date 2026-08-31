Amerikai katonák érkeznek Kolumbiába, Kuba ellen keményebb fellépést ígér az Egyesült Államok

USA;Latin-Amerika;Donald Trump;

2026-08-31 12:47:00 CEST

A Fehér Ház a nyugati félteke erőviszonyainak átrendezésére törekszik: Bogotá engedélyezte közös műveletek végrehajtását, Havannát közvetlen beavatkozás lehetőségére figyelmeztették. Mexikóváros elutasítja, hogy idegen fegyveres egységek lépjenek a területére, de a térség több kormánya már alkalmazkodik az új elvárásokhoz.

Az Egyesült Államok történetének egyik leghatározottabb és legagresszívabb latin-amerikai geopolitikai átrendezését hajtja végre, nyíltan felvállalva a katonai jelenlét kiterjesztését és a politikai befolyás megszilárdítását a nyugati féltekén. A Fehér Ház stratégiai iránya egyértelművé teszi, hogy Washington a saját biztonsági érdekeit minden egyéb diplomáciai meggondolás fölé helyezi a térségben. Ennek a folyamatnak a legújabb állomásaként Pete Hegseth védelmi miniszter Panamavárosban bejelentette, hogy a mindössze egy hete hivatalba lépett új kolumbiai elnök, Abelardo de la Espriella kormánya zöld utat adott az amerikai fegyveres erők közvetlen jelenlétének és műveleteinek Kolumbia területén.

A döntés értelmében az amerikai csapatok közös katonai akciókban vesznek részt a kábítószer-kereskedelemhez köthető hálózatok és fegyveres csoportok felszámolására.

A bogotái vezetés átalakulása alapvető fordulatot hozott a kétoldalú kapcsolatokban, véget vetve a korábbi baloldali elnök, Gustavo Petro időszakában tapasztalt diplomáciai feszültségeknek. Abelardo de la Espriella jobboldali kormánya nemcsak a közös katonai akciókat engedélyezte, hanem felvételét kérte az Amerikák Pajzsa elnevezésű regionális koalícióba is. A Donald Trump által kezdeményezett szövetség ezzel 19 tagúra bővült, átfogó védelmi és határrendészeti keretet teremtve a kábítószer-kartellek elleni összehangolt fellépéshez.

A védelmi miniszter panamai nyilatkozatában ennél is messzebbre ment, amikor az újságírók Kubával kapcsolatos kérdéseire válaszolva aláhúzta, hogy Havannával szemben minden opció a napirenden van, beleértve a közvetlen katonai beavatkozást is. Hegseth nyomatékosan figyelmeztette a kubai vezetést, hogy vegye komolyan az amerikai stratégiai szándékokat.

A Donroe-doktrína

A Washington által alkalmazott stratégiai megközelítést a szakértők a Monroe-doktrína modernizált változataként, úgynevezett Donroe-doktrínaként határozzák meg. A Fehér Ház nemzeti biztonsági stratégiája nyíltan rögzíti az amerikai szupremácia helyreállítását a nyugati féltekén, visszanyúlva a 19. századi elvhez, amely a kontinenst Washington kizárólagos érdekszférájaként kezelte. Az elemzők szerint ez a megközelítés a katonai erőre, az ideológiai igazodásra és a különutas kormányok elszigetelésére épül, ami gyökeres szakítást jelent az elmúlt évtizedek multilaterális diplomáciai gyakorlatával.

A Fehér Ház tisztségviselői szigorú fellépést hirdettek a kábítószer-kartellek ellen, amelyeket a globális terrorszervezetekkel azonos szintű fenyegetésként határoznak meg, előkészítve a jogi és katonai alapot a határokon átnyúló műveletekhez.

Mexikó határt szab Washingtonnak

A washingtoni nyomásgyakorlással szemben a térség legnagyobb állama, Mexikó tanúsítja a leghatározottabb ellenállást. Claudia Sheinbaum mexikói elnök többszörösen és élesen visszautasított minden olyan amerikai felvetést, amely közvetlen katonai akciókat vizionál mexikói területen a kartellek felszámolása érdekében. A mexikói államfő történelmi párhuzamokat idézve emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok legutóbbi katonai beavatkozása során Mexikó elveszítette területének felét, így a szuverenitás megsértése teljesen elfogadhatatlan. Sheinbaum leszögezte, hogy országa készen áll a hírszerzési és rendészeti együttműködésre, ám alárendeltséget vagy idegen katonai jelenlétet nem tűr el.

Mexikó elutasító álláspontja éles kontrasztban áll az amerikai fegyveres erők által a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren végrehajtott tengeri akciókkal.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint az amerikai haditengerészet és a tengerparti őrség kíméletlen csapásokat mér a kábítószer-szállító vízi járművekre, aminek következtében a tengeri útvonalakon zajló csempészet jelentősen visszaszorult. Ezek a nyílt vízi támadások ugyanakkor már több mint 200 emberéletet követeltek.

A Fehér Ház közlése szerint a fellépések igazolják az erőteljes katonai jelenlét hatékonyságát, miközben a mexikói határon átnyúló szárazföldi illegális kereskedelem korlátozására újabb nyomásgyakorlási eszközöket készítenek elő.

Közép-Amerika államai döntő többségükben gyorsan alkalmazkodtak az új washingtoni elvárásokhoz, elkerülendő a közvetlen konfliktust vagy a gazdasági megtorló intézkedéseket. Guatemalában Bernardo Arévalo elnök kért kiterjedtebb képzési és műveleti segítséget a Fehér Háztól, míg El Salvadorban Nayib Bukele a csendes-óceáni tengeri ellenőrzési stratégia kulcsfontosságú szövetségeseként lép fel. Hondurasi részről Nasry Asfura elnök a kiadatási egyezmények teljes helyreállítását és a kartellellenes szövetséghez való csatlakozást ígérte.

Még a tradicionalisan ellenséges nicaraguai szocialista vezetés, Daniel Ortega és Rosario Murillo kormánya is szigorú határőrizeti intézkedésekkel igyekszik elejét venni annak, hogy Washington közvetlen célpontjává váljon Nicolas Maduro venezuelai elnök januári caracasi elfogása után.

A dél-amerikai kontinensen a politikai viszonyok átalakulása még szembetűnőbb. Argentínában Javier Milei kormánya a Fehér Ház legszorosabb ideológiai és stratégiai szövetségeseként cselekszik, míg Venezuelában a hatalmi szerkezet átalakulásával Delcy Rodríguez kormánya kénytelen igazodni az amerikai biztonsági elvárásokhoz. A washingtoni adminisztráció ezzel párhuzamosan más regionális szereplőkre is nyomást gyakorol: Panamában José Raúl Mulino elnöknek a Panama-csatorna feletti felügyelettel kapcsolatos washingtoni megjegyzések árnyékában kell egyensúlyoznia, miközben országa rekordmennyiségű, több mint 43 tonna kábítószert foglalt le a folyamatban lévő katonai és rendészeti akciók során.