Vádat emeltek egy rendész ellen, aki a Szőlő utcában bántalmazott egy 12 éves fiút

bántalmazás;vádemelés;Szőlő utca;

2026-08-31 12:20:00 CEST

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a férfit ítéljék felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint határozott időre tiltsák el rendészi foglalkozásának gyakorlásától.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 50 éves férfival szemben, aki a Szőlő utcai javítóintézetben dolgozó rendészként bántalmazott egy 12 éves gyermeket – írja hétfői közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi rendészként dolgozott a Budapesti Javítóintézetben, így közfeladatot ellátó személynek minősül. A vádlott a munkája során az igazgató vagy távollétében az ügyeletes vezető, ha egyikük sem volt elérhető, akkor a biztonsági szolgálat vezetője utasítására, a törvényben meghatározottak szerint alkalmazhatott testi kényszert.

Vezetői utasítás bevárása nélkül pedig abban az esetben, ha a fiatalkorúak életének és testi épségének védelme azonnali fellépést igényelt.

A közlemény kiemeli, a törvény szerint testi kényszer akkor alkalmazható, ha a fiatalkorú a javítóintézet rendjét, biztonságát sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, illetve ha bármely személy életét, testi épségét, személyes szabadságát sérti vagy veszélyezteti. Emellett még testi kényszernek lehet helye, ha az intézkedéssel szembeni ellenállás megtörése azt indokolja.

A sértett, egy 12 éves fiú – aki letartóztatását töltötte az intézetben – 2023. augusztus 26-án délelőtt a befogadó csoportban többször volt tiszteletlen növendéktársaival és a csoport gyermekfelügyelőjével is. A fiú a kapott utasítások végrehajtását is több esetben megtagadta, ezért a gyermekfelügyelő értesítette a rendészeti szolgálatot.

A közlemény szerint

a vádlott és rendésztársa a befogadó csoporthoz ment. A gyerekek felsorakoztak a falnál, a vádlott pedig a sorban álló sértetthez lépett. A férfi – anélkül, hogy tartani kellett volna a sértett részéről támadástól vagy erre bármilyen más törvényes indoka lett volna – a nyakánál fogva megragadta és körülbelül 20 másodpercig a falhoz szorította a fiút, akinek a nyakán a szorítástól piros lett a bőr.

A cselekmény miatt a Fővárosi Főügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Osztályának törvényességi vizsgálata alapján indult nyomozás.

A Fővárosi Főügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazással vádolta meg vádiratában.

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a Fővárosi Törvényszék ítélje a vádlottat – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre és határozott időre tiltsa el rendészi foglalkozásának gyakorlásától.

A közlemény kiemeli, jelen vádemelés nem érinti a további, a korábban a nyilvánosság előtt ismertté vált, a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán – a Központi Nyomozó Főügyészséghez tartozó Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen – folyamatban lévő nyomozást.