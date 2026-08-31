baleset;rendőrség;BRFK;Lánchíd;rakpart;Országos Mentőszolgálat;

2026-08-31 11:13:00 CEST

Baleset történt a Pontoonnál, egy férfit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba

A BRFK csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A nyomozók tanúkat hallgattak meg és kamerafelvételeket foglaltak le.