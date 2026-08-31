Baleset történt a Pontoonnál, egy férfit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba

Megint baleset történt a Pontoon nevű szórakozóhelynél, egy férfi átesett a korláton a kövek közé – tudta meg a Telex.
A portál megkeresésére az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte,
„a helyszínről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak bajtársaink helyszíni ellátást követően kórházba.”
A Telex olvasói arról számoltak be, hogy egy férfi tisztázatlan körülmények között átesett a korláton, ahol a rakpart köveire esett, ide érkeztek ki hozzá a mentők.
A portálnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megerősítette: a központjába augusztus 30-án hajnali 1 óra 23 perc körül több bejelentés érkezett arról, hogy a Lánchíd pesti hídfőjénél egy férfi a rakpart kövezetére esett. A rendőrök a helyszínen adatgyűjtést végeztek, a férfit pedig a mentők súlyos sérülésekkel kórházba vitték. A történtek teljes körű tisztázása érdekében a BRFK csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Az eljárás során a nyomozók tanúkat hallgattak meg és kamerafelvételeket foglaltak le.