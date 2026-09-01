„A KDNP megújulásához új csapat szükséges” – Semjén Zsolt távozhat, a pártja egy kicsit már függetlenedne a Fidesztől

politika;Fidesz;Magyarország;KDNP;megújulás;

2026-09-01 09:55:00 CEST

Nem zárta ki a Népszavának Latorcai Csaba, hogy indul a KDNP elnöki posztjáért. Bár lapunk úgy tudja, Semjén Zsolt távozhat a párt éléről, ez egyelőre még nyitott kérdésnek tűnik. A kereszténydemokraták ügyvezető alelnöke lapunknak azt mondta: november 28-ig lezárnák a teljes tisztújítást, egy Fidesztől önállósodó KDNP pedig az euró bevezetését és az új alkotmány kérdését is újragondolhatja.

„Nekem van vízióm, de hogy ez milyen pozícióból valósul meg, azt a párt tagjaira kell bízni – fogalmazott a Népszavának Latorcai Csaba, amikor arról kérdeztük: elindul-e a KDNP elnöki tisztségéért. A párt ügyvezető alelnöke lapunknak azt mondta: szeptemberben a helyi, októberben a megyei, novemberben pedig az országos vezetés tisztújítása következik. A teljes folyamatot a tervek alapján november 28-ig lezárják. Lapunk információi szerint egyébként Semjén Zsolt egyelőre nem tette egyértelművé, hogy leköszönne a KDNP vezetéséről, bár több megkeresett forrásunk jó esélyt lát erre.

Megújuláshoz új csapat szükséges

A mostani elnök jövőjét érintő írásbeli kérdésünkre a kereszténydemokraták későbbi választ ígértek, és Latorcai Csaba sem kívánt találgatásokba belemenni. „A mostani tisztújítás elsődleges célja az új legitimáció. A megújuláshoz új csapat szükséges, amelyben régi és új vezetők egyaránt helyet kaphatnak” – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Mint mondta, az elmúlt hetekben a „Helyzetkép és Jövőkép” című stratégiai dokumentumra helyezték a hangsúlyt. Szerinte ez a parlamenti pártok közül egyedülálló szembenézés, amelynek egyetlen célja a megújulás.

Önálló arcél, az euró bevezetése és az új alkotmány kérdése is szóba jöhet

Mit jelent pontosan az önálló arcél, amit a pártban szorgalmaznak? – érdeklődtünk. Mint fogalmazott, „a kereszténydemokráciának vannak olyan, a XXI. század problémáira alkalmazható válaszai, amelyeket a KDNP-nek meg kell mutatnia a választóknak.” Szerinte ebből egy reális, önálló politikai ajánlatnak kell kialakulnia. Ez jelentheti azt is, hogy a párt világosan megfogalmazza az álláspontját a teremtett világ védelméről, a mesterséges intelligenciáról, a kis- és közepes vállalkozások támogatásáról, az euró bevezetéséről vagy akár egy új alkotmányról is. Latorcai szerint ezeket a kérdéseket végig kell gondolni, és a KDNP-nek saját, hiteles kereszténydemokrata választ kell adnia rájuk.

Felvetésünkre, hogy eszerint a KDNP már támogatná-e az euró bevezetését és a korábbi kétharmad alaptörvényének leváltását, a párt alelnöke azt mondta: „Nekünk reálpolitikát kell folytatni, ami a magyar emberek érdekét képviseli, és védi. Szerinte a korábbi álláspontok nem feltétlenül érvényesek az idők végezetéig. Ha például a Tisza Párt új alkotmányt ír – és ehhez megkapta a választók felhatalmazását – akkor a KDNP-nek erre is reagálnia kell, ahogy igen, a gazdasági kérdésekben is szükség lehet újratervezésre.

Megszűnhet a kettős tagság, Navracsics Tibornak döntenie kell?

Minta vasárnapi választmányi ülésen kiderült, a pártban komoly igény mutatkozik a kettős Fidesz-KDNP párttagság megszűntetésére is. Latorcai ennek kapcsán kiemelte: ennek általános és technikai oka is van. Attól ugyanis, hogy valaki két szervezet tagja, a szövetségi rendszer még nem lesz erősebb. A KDNP inkább olyan embereket akar megszólítani, akik elsődlegesen a kereszténydemokrata értékek mellett köteleződnek el, és energiáikat nem osztják meg.

A kettős tagság lehetősége – mint hozzátette - annak idején nemcsak a Fidesz és a KDNP között létezett, hanem az Európai Néppárt valamennyi pártja számára nyitva állt. A KDNP-nek még ma is van olyan kettős tagja, aki a Holland Kereszténydemokrata Párt tagja. Csakhogy időközben a KDNP és a Fidesz sem tagja már az Európai Néppártnak, így a konstrukció technikai jogalapja is megszűnt.

Arra a kérdésre, hogy Navracsics Tibortól is elvárná-e,válasszon a KDNP és a Fidesz között, Latorcai azt mondta: nem az a lényeg, hogy ő személy szerint mit várna el, hanem hogy a párt egésze hogyan döntött. Hangsúlyozta: a kettős tagság ügyében egyelőre nem született döntés, erről nagy valószínűséggel szintén a tisztújító választmány határoz november végén. Mint hozzátette: a KDNP-nek jelenleg több ezer tagja van. A kettős tagok száma pedig Latorcai szerint elenyésző. Az Európai Néppárthoz való visszatérésről kijelentette: mindig az aktuális helyzetet kell értékelni. Hozzátette: bár kevesen tudják, szemben a Fidesszel a KDNP nem tagja a Patrióták európai pártcsaládjának sem. Hölvényi György európai parlamenti képviselőjük ugyan tagja a frakciónak, de maga a párt nem tagja a Patriótáknak.

Bejuthat-e önállóan a KDNP?

Latorcai Csaba kérdésünkre leszögezte: a KDNP-nek továbbra is szüksége lehet a Fideszre, hiszen a politikai palettán a legtöbb közös értéket továbbra is velük mutatják. A választmányi ülésen viszont egyértelművé vált: a kereszténydemokraták vezető tisztségviselői és a párttagság döntő többsége elkötelezett az önálló választási indulás mellett. Ennek főpróbája a 2029-es európai parlamenti választás lesz, a 2030-as konstrukció pedig attól függ, hogy a Tisza-kétharmad valóban új választási rendszert vezet-e be.

Reális elképzelés az, hogy a KDNP csaknem három évtized után önállóan megugorja a parlamenti küszöböt? – faggattuk a politikust, szerinte azonban kereszténydemokrata választók korábban is léteztek, és most is vannak. Úgy látja, a döntő többségük a Fidesz és a KDNP szövetségére szavazott áprilisban, de sokan a Tiszához is átmentek. Viszont – hangsúlyozta – az elmúlt hónapokban a Fidesz és a Tisza támogatottsága is csökkent. Vagyis vannak olyan keresztény gondolkodású választók, akik egyik párthoz sem kötődnek szorosan.

A Mi Hazánkkal való együttműködés és önkény helyett „féktelenség”

A Mi Hazánkkal való együttműködésről azt mondta: ők nem kereszténydemokrata párt, a KDNP pedig az egyetlen ilyen a magyar politikai rendszerben. Sőt, szerinte a Mi Hazánk több politikai megnyilvánulása még a kereszténységgel is nehezen egyeztethető össze. Technikai egyeztetésre ugyanakkor bizonyos kérdésekben sor kerülhet. A politikus ugyanis aláhúzta: az elkövetkező időszak egyik fontos feladata lehet a Tisza Párt által képviselt „féktelenség és egyensúlytalanság” ellensúlyozása.

Érdeklődésünkre, hogy szándékosan nem a Fidesz által használt „önkény” kifejezéssel élt-e, úgy felelt: „Ami most történik, az önkény felé mutat, de hogy ebből valóban az lesz-e, az az elkövetkező hónapokban derül ki. A KDNP-s politikus szerint a Fideszhez képest is vannak különbségek a gondolkodásban, sőt a saját frakciójukon belül is. Mint mondta, a lényeg az, hogy abban legyen egyetértés: azzal szemben, ami felé a politika jelenleg halad, fel kell lépni. Nem pusztán a pártoknak, hanem minden olyan embernek, aki számára elfogadhatatlan, ahogyan a Tisza az elmúlt időszakban a közbeszédet alakította, illetve ahogyan kétharmados hatalmával él.

Nem készülnek cserékre a frakcióban

Bár a Fidesz korábban belengette, hogy április után ősszel további cserék várhatóak a parlamenti frakciójukban, Latorcai szerint a KDNP nem készül ilyesmire. „Azok a megválasztott képviselőink, akik úgy döntöttek, hogy átadják a stafétát a fiatalabb generációnak, ezt már a parlament alakuló ülése előtt megtették. Így a frakció teljes egészében megújult, az átlagéletkor pedig jelentősen csökkent.” A politikus szerint az új, ambiciózusabb képviselőcsoport munkája az elmúlt hónapok parlamenti politizálásában is látható. „A KDNP nem kíván más pártok belügyeivel foglalkozni. Mi a saját pártunkra, saját üzeneteinkkel és a saját szimpatizánsainkkal kívánunk foglalkozni a jövőben és már ezen a héten karakteresebbé válik mindez” – tette hozzá.