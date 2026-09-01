A kórházszövetség sem kapott érdemi magyarázatot az igazgatóváltásokra

interjú;főigazgató;Magyar Kórházszövetség;leváltások;menesztések;betegbiztonság;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-09-01 05:55:00 CEST

Tóth Gábort, a Magyar Kórházszövetség elnökét kérdeztük az elmúlt időszak személycseréiről.

Hegedűs Zsolt hivatalba lépése óta hét intézmény éléről állítottak fel főigazgatót, többségüket indoklás nélkül. Ez így rendben van?

Az egyes vezetőváltásokat eltérő mértékben indokolták. Volt, aki nyugdíjba vonult, volt olyan eset, amelyben részletesen meghatározták, miért nem találták megfelelőnek a vezető munkáját, és volt olyan is, amelynél a döntés háttere nyilvánosan nem ismert. Ahol nem ismerjük az indokokat, ott azt sem lehet megítélni, hogy szakmai számonkérés vagy valami más történt.

A Magyar Kórházszövetség kért magyarázatot a minisztertől vagy az Országos Kórházi Főigazgatóságtól az indoklás nélkül maradt esetekben? Ilyen volt például az Uzsoki vezetőjének a leváltása, aki egyébként a szövetség alelnökeként is szolgált.

A fenntartónak és a kormányzatnak joga és felelőssége eldönteni, hogy milyen személyi döntéseket hoz a kórházak vezetésével kapcsolatban. A fenntartói döntéseket tiszteletben tartjuk. Ugyanakkor fontos, hogy a döntések érintettjei megfelelő tájékoztatást kapjanak, és a szakma is megismerhesse, milyen szempontok vezettek a váltáshoz, illetve az milyen hosszú távú szakmai és működési célokat szolgál. Az pedig elsődleges szempont, hogy a személyi változások ne veszélyeztessék a betegbiztonságot, és ne okozzanak problémát az ellátásban.

A mostani vezetőváltások okoznak betegbiztonsági problémát az érintett intézményekben?

Nagyon frissek az elmúlt napok történései, ezért ezt még nehéz lenne megítélni. Bízunk abban, hogy nem lesz ilyen következményük. Egy vezetőváltás azonban mindig átmeneti bizonytalanságot teremthet. Rendkívül fontos, hogy az intézmény működése az átmenet idején is kiszámítható és stabil maradjon.

Szedlák Miklóst, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház főigazgatóját egy beteg halálával végződő eset kapcsán mentették fel. Nem azt kellett volna előbb feltárni, milyen rendszerhibák vezettek a történtekhez? Hogyan értékeli azt a döntést?

Az esetről csak korlátozott információ áll rendelkezésünkre. Ez alapján nincs lehetőségem a történteket feldolgozni és szakmailag megítélni. Abból indulok ki, hogy amikor meghozták a döntést, annak volt kellő indoka.

Mi a különbség egy átgondolt vezetőváltás és egy intézmény „lefejezése” között? Ön melyiket látja most?

Erre akkor tudnék egyértelmű választ adni, ha ismerném az egyes vezetőváltások indokait és körülményeit. Ezek azonban nem minden esetben ismertek. Aki vezetői megbízást vállal, annak tudnia kell, hogy ez határozott idejű feladat. A jelenlegi vezetőknek is voltak elődeik, és nagy valószínűséggel lesznek utódaik is. A szövetség ugyanakkor éppen azért tartja fontosnak az indoklást, mert abból az érintett, a szakma és a nyilvánosság is megtudhatná, milyen szakmai vagy működési okok vezettek a döntéshez.

Az ilyen esetek nem szeghetik kedvét a jó szakembereknek, hogy kórházvezetői pályázaton induljanak?

A kórházigazgatói munka komoly szakmai és vezetői felelősség, ezért fontos, hogy a szakemberek kiszámítható intézményi környezetben végezhessék a munkájukat. Arról ugyanakkor nincs információnk, hogy a vezetői pályázatokra valaha is ne lettek volna jelentkezők. Nem tapasztaltunk olyan általános tendenciát, amely alapján azt lehetne mondani, hogy a vezetői megbízások változása miatt megszűnt volna az érdeklődés a kórházvezetői pályázatok iránt.