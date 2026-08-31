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Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfőn

A korábbi rekord 35,6 fok volt.

 Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfő délután - közölte a HungaroMet Zrt.

Azt írták: augusztus utolsó napján nyáriasan meleg volt, Budapest Újpest meteorológiai állomáson 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord.

A korábbi rekord 35,6 fok volt, amit szintén Budapest Újpest állomáson mértek 2015-ben.

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