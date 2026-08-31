Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfőn

Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfő délután - közölte a HungaroMet Zrt.
Azt írták: augusztus utolsó napján nyáriasan meleg volt, Budapest Újpest meteorológiai állomáson 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord.
A korábbi rekord 35,6 fok volt, amit szintén Budapest Újpest állomáson mértek 2015-ben.Megdőlt a fővárosi melegrekord augusztus 20-án41,8 Celsius-fok az új országos napi melegrekord Egyre nagyobbra nyílik a „hőolló”, a csóró pestieket még a kánikula is jobban sújtja a burzsuj budaiaknál