Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfőn

Budapest;melegrekord;HungaroMet;

2026-08-31 21:45:00 CEST

A korábbi rekord 35,6 fok volt.

Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfő délután - közölte a HungaroMet Zrt.

Azt írták: augusztus utolsó napján nyáriasan meleg volt, Budapest Újpest meteorológiai állomáson 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord.

A korábbi rekord 35,6 fok volt, amit szintén Budapest Újpest állomáson mértek 2015-ben.