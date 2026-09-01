Kilencen meghaltak a Kijevet és környékét érő újabb orosz légitámadásokban

Oroszország;Ukrajna;háború;Kijev;légicsapás;

2026-09-01 08:51:00 CEST

Már a hatodik napja lövik az ukrán fővárost a megszállók, miközben Vlagyimir Putyin azt állítja, hogy a háború befejezése felé tartó úton halad.

Kilenc ember meghalt, tizennégy pedig megsebesült kedden a Kijevet és környékét ért orosz légitámadásokban - írja a Reuters az ukrán hatóságok közlései alapján.

Az ukrán fővárost és térségét egymás után már a hatodik napon támadták.

Kijevben nyolc halálos áldozatról és öt sebesültről számolt be a sürgősségi szolgálat, utóbbiak között három gyermek is van. A támadások után a város több pontján tűz ütött ki. A Kijevi területen fekvő Boriszpilban egy ember meghalt, további kilenc - köztük egy gyermek – pedig megsérült, miután rakéták és drónok megrongáltak egy lakóépületet és egy üzleti létesítményt - közölte Telegramon Timur Tkacsenko kormányzó.

Kedd hajnalban Ukrajna területének nagy részén légiriadó volt. Oroszország Ukrajna határait, valamint energetikai és logisztikai létesítményeket is egyre gyakrabban támad; egy újabb csapás aznap leállította a Romániába irányuló határforgalmat a Duna menti Orlivkánál.

Orosz területeket ugyancsak támadások értek. Egy dróntámadás tüzet okozott az északnyugati Uszty-Luga kikötői térségében, Moszkva pedig drónokat hárított el. A Moszkvától mintegy 800 kilométerre délkeletre fekvő Szamarai területen egy légitámadás civil létesítményekben okozott károkat a helyi kormányzó közlése szerint. Oroszország és Ukrajna egyaránt tagadja, hogy szándékosan civileket támadna, a károkról szóló beszámolókat a Reuters nem tudta függetlenül ellenőrizni.

A támadásokkal párhuzamosan folytatódnak a háború lezárását célzó diplomáciai egyeztetések. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn „részletes és konstruktív” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnök megbízottjaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Közlése szerint a felek azon dolgoznak, hogy véglegesítsék az ukrajnai látogatásuk időpontját. Narendra Modi indiai miniszterelnök ugyanazon a napon azt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az emberiség érdekében véget kell vetni a háborúnak. Vlagyimir Putyin erre azt mondta, Oroszország ezen az úton halad.