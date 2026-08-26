A szövetségesek Kijev Patriotokkal való ellátásáért lobbiznak, miközben zajlik a tárgyalásokhoz való visszatérés előkészítése

ENSZ;Ukrajna;Egyesült Államok;Vatikán;Patriot rakéták;Szergej Lavrov;Egyesült Királyság;tűzszüneti javaslat;Andy Burnham;Volodimir Zelenszkij;tettre készek koalíciója;

2026-08-26 08:16:00 CEST

Európai vezetők lobbizni fognak Donald Trumpnál, hogy adjon Ukrajnának hozzáférést az amerikai Patriot rakéták készleteihez – közölte Andy Burnham brit miniszterelnök. Miközben támogatásukról biztosították az orosz hátország elleni ukrán támadások folytatását, már zajlanak a próbálkozások a béketárgyalások felújítására.

Andy Burnham brit miniszterelnök és más európai vezetők azt tervezik, hogy a jövő hónapban lobbizni fognak Donald Trump amerikai elnöknél, hogy biztosítson Ukrajnának hozzáférést az amerikai Patriot elfogórakéták készleteihez – jelentette ki Andy Burnham, miután Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és más európai vezetőkkel együtt részt vett az ukrán függetlenség 35. évfordulóján, hétfőn tartott eseményeken, köztük az Ukrajnát támogató Tettre Készek Koalíciójának kijevi tanácskozásán.

Ukrajna hetekkel ezelőtt gyakorlatilag kifogyott a Patriot lövedékekből, ezek az egyedüli eszközök, amelyek hatékony védelmet biztosítanak az orosz ballisztikus és hiperszonikus rakétákkal szemben, és Oroszország, ezt kihasználva, egyre intenzívebben támadja az ukrán városokat és energetikai infrastruktúrát már jóval a hideg téli időszak beköszönte előtt.

„Ma (Kijevből) távozva teljesen világos számomra, hogy mit kell tennem a következő hetekben”

– mondta a júliusban beiktatott brit kormányfő a Bloomberg amerikai hírügynökségnek adott interjújában, hozzátéve, hogy a légvédelmi rakéták ukrajnai hiánya szerinte „megoldható”.

Bár nem volt azonnal világos, mely országok vezetői vesznek majd részt a kilátásba helyezett lobbizásban, Burnham azt mondta, felvetődött, hogy a Tettre Készek Koalíciójának következő ülését New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés idei ülésszakának szeptemberi nyitóhetében tartsák meg.

Előzőleg Burnham közölte: az Egyesült Királyság megosztja Ukrajnával a Storm Shadow/SCALP cirkálórakéták titkos paramétereit, ami segíthet Kijevnek e fegyver hazai gyártásának bővítésében. (Sajtóforrások szerint ez a bejelentése inkább Washingtonnak szánt politikai jelzés volt, mint tényleges segítség.) Emellett megkéri a brit hadiipari szereplőket, mondta, hogy támogassák a tervezett ukrán–európai Freja (FREYJA) rakétaelhárító rendszer projektjét, amely olcsóbb alternatívát kínálna a Patriotokhoz képest.

Ukrán tisztviselők reményüket fejezték ki, hogy a saját gyártású Fire Point ballisztikus rakéták és a még fejlesztés alatt álló Freja antiballisztikus rakéta 2-3 hónapon belül bevethető lesz.

Volodimir Zelenszkij elnök hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna jelentősen ki tudja terjeszteni Oroszország elleni nagy hatótávolságú csapásait, ha a partnerek több finanszírozást biztosítanak, és

azzal érvelt, a háború „visszaküldése a feladóhoz” az egyik módja annak, hogy Vlagyimir Putyin elnököt a béketárgyalások felé tereljék.

Alexander Stubb finn elnök a Tettre Készek sajtótájékoztatóján kifejezetten támogatta ezt, azzal érvelve, hogy az olajfinomítók és a Wildberries orosz e-kereskedelmi óriás raktáraihoz hasonló logisztikai létesítményekre mért ukrán csapások növelik Moszkva háborújának költségeit, és növelhetik a Kremlre nehezedő belföldi nyomást. Stubb egyúttal úgy vélekedett, hogy Ukrajna jelentősen erősebb katonai, politikai és pénzügyi helyzetben van most, mint egy évvel ezelőtt volt.

Új béketervvel a kezében Washington a tárgyalások újrafelvételét sürgeti

Mindeközben Dan Negrea, az Egyesült Államok helyettes ENSZ-képviselője a Biztonsági Tanács hétfői ülésén felszólította Oroszországot és Ukrajnát, hogy állítsák le a civil célpontok elleni csapásokat, és térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz. Az Ukrinform hírportál által ismertetett nyilatkozatában Negrea méltatta Donald Trump elnöknek az ukrajnai háború diplomáciai lezárására irányuló felhívását.

A The Times brit napilap korábban hírt adott Volodimir Zelenszkij azon nyilatkozatáról, miszerint Kijev amerikai és európai tisztviselőkkel együtt új tervet dolgozott ki a háború befejezésére. A javaslat a lap szerint tűzszünetet szorgalmaz, valamint az orosz és ukrán erőknek a frontvonalról való kölcsönös kivonását és egy ütközőzóna létrehozását.

A CNN amerikai hírtelevíziónak adott augusztus 12-i interjújában Zelenszkij közölte, hogy Kijev új béketárgyalási javaslatokat nyújtott be az Egyesült Államoknak, sürgetve Washingtont, hogy játsszon aktívabb szerepet, mivel Oroszország továbbra sem hajlandó befejezni a háborút.

A The Times azt is megjegyezte, hogy augusztus 24-én Oroszországba érkezett a Vatikán megbízottja, hogy átadja a békejavaslatot Moszkvának. Paul Richard Gallagher érsek, a Vatikán államközi kapcsolatokért felelős titkára (külügyminisztere) kedden találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.