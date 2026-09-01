A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megszüntetésének lehetőségét vizsgálja a kormány

vizsgálat;megszüntetés;Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága;

2026-09-01 07:49:00 CEST

Számos piaci tevékenység felügyelete tartozik a szervezet ellenőrzése alá - többek közt a dohánykereskedelem is.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) átvilágításáról döntött a kormány, és vizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségeit - az erről szóló kormányhatározat a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A határozat szerint szükséges az SZTFH működésének átvilágítása, illetve a kapcsolódó törvényi szabályozás felülvizsgálata arra figyelemmel, hogy a hatóság megszüntetése - illetve az általa ellátott feladatoknak a kormány által irányított szervek általi ellátása - milyen szabályozási megoldásokkal hajtható végre.

A kabinet felhívja az igazságügyi miniszter, hogy a fenti szabályozási célok megvalósíthatóságáról készítsen jelentést, és azt terjessze a kormány elé szeptember 30-ig.

A 2021-ben az Országgyűlés által létrehozott hatósághoz tartozik számos piaci szektor így egyebek mellett a dohánykereskedelem és a szerencsejáték-piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj-, földgáz- és geotermikus energia-kitermelés biztonsági és hatósági felügyelete. Ugyancsak az SZTFH hatáskörébe tartozik a bírósági végrehajtás, a végrehajtói kar és a végrehajtási eljárások törvényességi ellenőrzése, az információs rendszerek biztonsági felügyelete, valamint a fenntarthatósági és vállalati felelősségvállalási (ESG) keretrendszer hazai koordinációja és a tanácsadók képzése.