„Egy hüllő sosem lesz olyan, mint egy kutya” – Felelős állattartásból példát mutatnak a hüllőtenyésztők

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2026-09-03 11:16:00 CEST

Hüllőtenyésztéssel foglalkozik az RMA Reptiles Maniac nevű csapat, amelynek az is célja, hogy bemutassa az érdeklődőknek, hogyan kell hüllőt gondozni, vagyis együtt élni velük. Mi is ellátogattunk a bemutatóhelyükre, hogy utánajárjunk, mire kell ügyelni, ha varánuszt, kaméleont vagy szakállas agámát szeretnénk tartani. Persze, a választék ennél jóval nagyobb.

Egy vörös teju néz ránk a terrárium üvegfala mögül – olyan mint egy kisebb dinoszaurusz. A tekintete komoly, a testét vörös pikkelyek borítják, a mozdulatai megfontoltak, időnként pedig kiölti a villás nyelvét. Az állatgondozó egy műanyag dobozt hoz neki, melyben vándorsáskák ugrálnak, majd csipesszel kivesz egyet és odatartja az üveghez, mire a teju máris „vérszemet” kap, és amikor elhúzzák előle a falat, már ugrik is ki, hogy elkapja áldozatát.

Az EgZoona nevű egzotikus állatbemutató teremben vagyunk, körülöttünk különféle hüllők sorakoznak terráriumokban, növények és mászófák között. A rendhagyó helyszín az állatok, az élővilág tiszteletét népszerűsíti, a szakemberei pedig felhívják a figyelmet a felelős állattartásra, mivel úgy vélik, hogy az állatokkal való találkozás nemcsak szórakoztat, de felelősségre tanít és terápiás hatással is bír.

Az RMA Reptiles Maniac hüllőtenyészet két gondozója mutatja be nekünk a terráriumok lakóit, olyan egzotikus állatokat, melyek ritkaságnak számítanak hazánkban, mint az Ausztráliából származó Mertens-varánusz vagy a narancssárga szemhéjú Calumma Parsonii orange eye kaméleon.

Otthonosan a terráriumban

– Én több mint húsz éve bolondulok a hüllőkért. Kaméleonokkal kezdtem, és rengeteg fajom van otthon. Szerencsés vagyok, hogy felkértek erre a munkára, mert élvezem, hogy hüllőkkel foglalkozhatok. Apám is sok állatot tartott otthon, ez a szeretet rám ragadt, de én a hüllőket választottam. Szeretem nézni őket, hogyan viselkednek, és mik a reakcióik egyes helyzetekben – mondja Koós Norbert állatgondozó.

– Számomra kétféle állatfaj van, amit a szépségéért szeretek: a rovarok és a hüllők. Utóbbiaknak hihetetlen fajgazdagsága van. Ha csak mindennap eljöhetek ide a bemutatóterembe, és nem csinálok semmit, hanem csak állok a terrárium előtt, és nézem a hüllőket, én már attól teljesen boldog vagyok – vallja Tóth Csaba.

Az RMA négy gondozója a térben úgy rendezte be a terráriumokat, hogy azok a leginkább hasonlítsanak az állatok természetes élőhelyére, így azok otthonosan érezhetik magukat benne. Jó példa erre az argentin teju, egy nagy méretű, fekete-fehér mintázatú hüllő, aki békésen figyel minket az egyik terráriumban, miközben mászófa mögött elbújva pihen, és néha kinyújtja a nyelvét. Felette spotlámpák, melegítő izzók és egy hosszú UVB lámpa található, utóbbi a természetes napfényt imitálja, a teju pedig ezen keresztül veszi magához a D-vitamint.

Amikor a gondozó elhúzza az üvegajtaját és megsimogatja a fejét, akkor a hüllő lehunyja a szemét, akár egy kezes öleb, aki örül, ha a gazdáját látja.

Ő viszont már nem merészkedik ki a helyéről, így benyúlnak érte, és kiteszik a földre, de mégsem olyan mozgékony, mint a vörös teju, hanem folyamatosan a gondozó közelében akar lenni.

– Most komótosan megy, de gyors is tud lenni. Neki kisebb rovarokat, egereket vagy csirkehúst szoktunk adni, de leginkább patkányt fogyaszt minimum kétnaponta. Emellett gyümölcsöt is kap, szereti a dinnyét – mondja Norbert. Hozzáteszi, ekkora gyíkot azért költséges eltartani, mert maga a hüllő is drága, aztán be kell szerezni egy két és fél méter hosszú terráriumot, és rendszeresen etetni kell.

Ne zavard a vízi varánuszt!

Gyerekeknek is tartanak órákat, melyeken megtapasztalhatják, hogyan kell a hüllőkkel felépíteni a bizalmat, hogy azok kezesek legyenek velük. – A bizalmat ételekkel, például tücskökkel, egérrel lehet felépíteni, és ha az állat már megbízik bennünk, akkor a kezünkhöz szoktathatjuk azt – magyarázza Csaba. Fontos azonban, hogy egy hüllő nem olyan mint egy kutya, vagyis nem szimpátiából fog közeledni az emberhez, vagy mert simogatásra vágyik, hanem kizárólag az étel és a megszokás viszi arra, hogy ne tartson a gondozójától.

– Egy hüllő sosem lesz olyan, mint egy kutya. Ők kiszámíthatatlanok. Lehet, hogy egyik pillanatban még hagyja magát simogatni, de a másikban odakap.

Emellett vannak olyan hüllők is, amelyekhez csak szakszerűen és óvatosan érdemes hozzányúlni, mivel azok támadnak. Ilyen a Mertens-varánusz, amely a farkával akkorát tud csapni, hogy súlyos sérülést okozhat. Ezt az állatot ezért csak üvegfal mögül nézzük meg, ő éppen egy farönkön fekszik, lógatva a lábát – ebben a pózban még akár nyugodt természetűnek is gondolhatnánk. – Őt azért tartjuk, mert nagyon ritka állat. Ritkán is szaporodik, fogságban szinte semennyire. Nekünk is csak kettő példányunk van, szóval ők itt a kuriózumok – mondja Csaba.

A galléros gyík szintén pihen, őt viszont azért nem zargatják, mert nemrég költöztették ide. – Most ő nyugodt, de máskor, ha benyúlok vagy akár csak az üveghez érek, már ki is nyílik a gallérja, és tátott szájjal néz rám. De egyébként teljesen szelíd, inkább csak meg akarja ijeszteni a másikat védekezés céljából.

Rovarevő vadászok

Végül átsétálunk a tenyészetbe, ahol a sok terráriumban látunk másfél hónapos, három hónapos és felnőtt szakállas agámát, de még sisakos kaméleont, görög teknőst és nagyra nőtt kurta pitont is. Ezeket a példányokat a gondozók már nem mutatják meg a közönségnek, noha ezeket meg lehet vásárolni, de még mielőtt erre sor kerül, itt is ajánlatos kikérni az állatgondozók segítségét, hogy a számunkra megfelelő árú és tartású hüllőt válasszuk ki, hiszen nem elég azt beszerezni, utána gondozni is kell. – Az agámákat például tücsökkel etetjük, de kapnak növényi táplálékot is. Szóval ők vegyes koszton élnek, de alapvetően vadászok, rovarevők – meséli Csaba.

Hozzáteszi, hogy mivel száraz, sivatagi életmódhoz szoktak, ezért a terráriumban minél melegebb és kopárabb környezetet teremtenek nekik. Míg ezt mondja, az öt kicsi agáma érdeklődve figyel minket.