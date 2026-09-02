Tadej Pogacart kemény fából faragták, a kulcscsonttörése dacára a hó végén már újra versenyezne

Tadej Pogacar;

2026-09-02 01:03:00 CEST

A szeptember 27-i montreali világbajnokságon szeretne rajthoz állni Tadej Pogacar. Az ötszörös Tour de France-győztest hétfőn megműtötték, miután a Vuelta a Espana országúti körverseny nyolcadik szakaszán hatalmasat bukott.

A kulcscsonttöréssel hétfőn megműtött Tadej Pogacar, a szlovénok világsztár kerékpárosa már arra összpontosít, hogy rajthoz állhasson a szeptember 27-i montreali világbajnokságon. Az UAE Team Emirates 27 éves klasszisa az összetett éllovasaként szombaton szenvedett súlyos sérülést a Vuelta a Espana országúti körverseny nyolcadik szakaszán, emiatt feladni kényszerült a viadalt.

Mauro Gianetti csapatfőnök jelezte: négy hét van a vb-ig, annyi idő alatt Pogacar jó esetben felépülhet, de versenyt kell futnia az idővel.

„Természetesen nem lesz könnyű” – tette hozzá.

Amint lehetséges és az állapota engedi, Pogacar hazautazik Spanyolországból, hogy szigorú orvosi felügyelet mellett otthon kezdje meg a rehabilitációs edzéseket. A hasonló sérülések gyógyulási ideje négy-hat hét.

A Tour de France címvédője és ötszörös győztese – aki a Vueltán még sosem diadalmaskodott – a súlyos vállsérülés mellett agyrázkódást is szenvedett. Pogacar egymás után kétszer nyerte meg a világbajnokságot, azaz Montrealban sorozatban harmadszor diadalmaskodna. Pogacar a vb után az október 10-i Lombardiai körversenyen is szeretne indulni. Ezen a viadalon 2021 óta nem talált legyőzőre.