„Mindig örülnünk kell, ha egy régen megszűnt szolgáltatás újraindul” – Három év szünet után megint jár a vonat Tiszaújváros és Miskolc között

vasút;Lázár János;Vitézy Dávid;vidék;vasúti mellékvonal;

2026-09-01 19:25:00 CEST

Három év szünet után újra lesz vasúti közlekedés Tiszaújváros és Miskolc között: szeptember 1-jétől naponta tíz pár S889-es személyvonatot indít a MÁV a 89-es vasútvonalon. Az önkormányzat örül, s hajlandó segíteni abban, hogy a vasútállomáson is megfelelő körülmények fogadják az utazókat.

Az új kormány hivatalba lépése óta a Tiszaújváros és Miskolc között a második vasúti mellékvonal, ahol helyreállt a személyforgalom. Egy hónappal ezelőtt a Dombóvár-Komló vasútvonalon indultak újra a vonatok. Mindkét korábban bezárt vasúti mellékvonal újranyitása egy újabb lépés afelé, hogy a vidéki Magyarország megfelelő módon legyen összekötve az ország többi részével – fogalmazott a közlekedési tárca.

Ahogyan a komlói 47-es vonalon, úgy a tiszaújvárosi 89-es vonalon újrainduló vonatok menetrendjét is úgy alakították ki, hogy a regionális járatokat szervesen integrálják az országos hálózatba. A tiszaújvárosi vonal járatai a Miskolc-Tiszai pályaudvaron átszállást biztosítanak Budapest felé a Tokaj InterCityre, Kassa és Sátoraljaújhely felé pedig a Hernád és Zemplén InterCitykre. Ellenkező irányban Budapest felől a Hernád-Zemplén, Debrecen és Nyíregyháza felől pedig a Tokaj InterCity ad gyors átszállási lehetőséget.

Így Tiszaújvárosból, Nyékládházáról, Hejőkeresztúrról és Sajószögedről is minimális várakozási idővel, egyetlen átszállással elérhetőek a fővárosi, belföldi és nemzetközi úti célok. Ezzel egy időben pedig elindult a korábban nem létező, a vonatokhoz csatlakozó, 89-es számot viselő új ráhordó MÁVBusz is Tiszaújvárosban.

– Mindig örülnünk kell, ha egy régen megszűnt szolgáltatás újraindul. Ez szerintem fontos dolog, s örülünk is. Innen Tiszaújvárosból jellemzően nem dolgozni ingáznak az emberek, de nagyon sok fiatal jár egyetemre, akár Miskolcra, akár Budapestre, és fontos, hogy a mobilitásuk biztosított legyen. Ráadásul nálunk a városon kívül helyezkedik el a vasútállomás, ezért jó, hogy a MÁV és a Volán indít egy olyan buszjáratot, ami érinti a vasútállomást – mondta a Népszavának Fülöp György, a borsodi város helyi lokálpatrióta egyesületének színeiben megválasztott vezetője.

Szerinte ahhoz, hogy a vasút visszanyerje a népszerűségét, a nem kicsit megtépázott presztízsét, s egyre többen használják, az is szükséges, hogy az infrastruktúra rendben legyen. – A város önkormányzata nagyon oda fog figyelni arra, hogy a vasútállomás a XXI. századi követelményeknek megfelelő legyen. Ha kell, ebben mi magunk is segítünk, mert

csak akkor tudja elérni ez a fajta újraindítás a célját, ha megfelelő minőségű vonatok, és megfelelő felszereltség áll az utazók rendelkezésére. Magyarul: rendben van a vécé, rendben vannak a szociális helységek, tiszták a padok, és ne adj isten, mondjuk még van wifi és telefontöltő is a váróban

- mondta a polgármester.

A Népszava ott volt, és riportot készített, amikor 2023. augusztus 1-jén bezárták ezt a szárnyvonalat. Felültünk a pótlóbuszra, amit a vonat helyett kínált az akkori közlekedési miniszter, Lázár János tárcája. A helyiek akkor elmondták: nem hiszik, hogy az autóbuszok sokkal olcsóbban közlekednek, mint ahogyan a vonatok jártak. Ráadásul a közúton sokszor van baleset, dugó, útjavítás, elég ha öt-tíz percet késik a járat, s már nem érik el Nyékládházán vagy Miskolcon a csatlakozást. A hirdetőtáblán akkor az ideiglenes menetrendet 2023. december 9-éig írták ki, végül három év lett az átmeneti időszakból.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter a szárnyvonal újraindítását közösségi oldalán úgy kommentálta: szinte pontosan három évvel azután, hogy Lázár János bezáratta a vonalat, újra vonatok fognak járni Miskolc és Tiszaújváros között, s ezzel egy újabb fontos lépést tesznek azért, hogy magunk mögött hagyjuk a vasútrombolás éveit, és átlépjünk a vasútfejlesztés időszakába.