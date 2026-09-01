„Mindig örülnünk kell, ha egy régen megszűnt szolgáltatás újraindul” – Három év szünet után megint jár a vonat Tiszaújváros és Miskolc között

Három év szünet után újra lesz vasúti közlekedés Tiszaújváros és Miskolc között: szeptember 1-jétől naponta tíz pár S889-es személyvonatot indít a MÁV a 89-es vasútvonalon. Az önkormányzat örül, s hajlandó segíteni abban, hogy a vasútállomáson is megfelelő körülmények fogadják az utazókat.