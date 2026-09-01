Szívműtét vár a Napoli klasszisára

szívműtét;Napoli;

2026-09-01 19:16:00 CEST

Szívprobléma miatt egy hónapig nem léphet pályára Scott McTominay, az olasz bajnokságban legutóbb ezüstérmes Napoli labdarúgója.

A nápolyi klub keddi közleménye szerint a skót középpályásnál enyhe szívritmuszavart állapítottak meg, emiatt a napokban kisebb operáción esik át, amely után a válogatott szünetet követően térhet majd vissza.

A 29 éves futballista az egészségi problémája miatt szeptember 26. és október 6. között kihagyja a skót válogatott soron következő négy összecsapását is a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, ahol a nyári világbajnokságon is szerepelt szigetországiak Svájccal, Szlovéniával és Észak-Macedóniával vannak azonos négyesben.

Az olasz Gazzetta eközben arról írt, a skót futballista már egy ideje bosszantó vízhólyagokkal küzd a lábán. Így elképzelhető, hogy a lábadozása alatt egy másik beavatkozáson is átesik majd.