A gazdasági és a politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről tárgyalt Japán a V4-országokkal

Japán;visegrádi négyek;V4-ek;Orbán Anita;

2026-09-01 18:52:00 CEST

Orbán Anita a megbeszélést hasznosnak nevezte.

Az országaik közti gazdasági és a politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a V4-országok (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) Japán külügyminiszterével a Pozsonyhoz közeli féli (Tomasov) kastélyban kedden a szlovák V4-es elnökség keretében.

A találkozóról - amelyre ebben a kibővített formában öt év után került sor újra - Juraj Blanár szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. Mint mondta, a közös értékeket tekintve Japán és a V4-ek természetes partnerek, a mostani találkozón is egyetértettek abban, hogy kiállnak a szabályokra épülő nemzetközi rend fenntartása és a konfliktusok békés rendezése mellett.

Juraj Blanár szerint a találkozón nyitott és jelentőségteljes párbeszéd zajlott a régió és Japán közti együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, amelyben - mint mondta - rendkívül nagy és folyamatosan bővülő lehetőségek vannak. Kifejtette, az együttműködés bővítésének terén elsődlegesen a tudomány és a kutatás, illetve a fejlett technológiák, a robotika és a mesterséges intelligencia területét érintették.

A miniszter elmondta, további témák is terítékre kerültek, köztük az energiabiztonság és az ellátási láncok diverzifikálásának témaköre, illetve az Amerikai Egyesült Államok politikájának stratégiai kilátásai olyan biztonsági kérdések tükrében, mint a Hormuzi-szoros ügye. Hozzátette, szó esett az ukrajnai háborúról is, amelynél egyetértettek abban, hogy a konfliktusnak nem lehet katonai megoldása.

Tosimicu Motegi japán külügyminiszter a találkozót követően felidézte, hogy a visegrádi négyek és Japán között az együttműködés 2003 óta folyamatosan bővül. Mint mondta, a V4-ek országaiban 93 japán cég van jelen, és Japán továbbra is részese akar lenni a fenntartható ipari fejlődésnek a régióban, aminek kapcsán aláhúzta, partnereivel egyetértettek a nyitott piacok és a kiszámíthatóság fontosságában.

A japán külügyminiszter a gazdasági együttműködés nagy potenciált hordozó szegmensei közül a modern műszaki megoldásokat és a mesterséges intelligenciát emelte ki. Tosimicu Motegi az időszerű nemzetközi kérdések témaköre kapcsán azt mondta: együtt akarnak működni a biztonsági kihívásokra adható válaszok terén is, majd leszögezte: az indiai-csendes-óceáni térség biztonsága elválaszthatatlan az Atlanti-óceánt övező térség biztonságától.

Orbán Anita magyar külügyminiszter a találkozót követő sajtónyilatkozatában a megbeszélést hasznosnak és az információcsere tekintetében is jelentősnek értékelte. Jelezte, vitán felül áll, hogy a visegrádi négyek számára Japán az egyik legfontosabb stratégiai partner Európán kívül. A tárcavezető elmondta, a találkozón megállapodtak abban, hogy kiszélesítik a tudomány és a technológiák szegmensében történő együttműködést, ezen belül elsődlegesen a mesterséges intelligencia terén. Beszámolt arról is, hogy egyetértés volt az ukrajnai háború negatív megítélése, illetve a kereskedelmi és ellátási láncok bebiztosításának fontossága terén is.

Petr Macinka cseh külügyminiszter azt mondta, megerősítést nyert, hogy Japán szemében a visegrádi négyek továbbra is tiszteletet érdemlő partnernek számítanak, olyan partnernek, amelynek konkrét elképzelései vannak a jövőről, amelyben Japán stratégiai szerepet játszhat.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter leszögezte, Japán az egyik legfontosabb partner az Európai Unió számára a Távol-Keleten. Úgy vélte, hogy a tudomány, az energetika és a biztonság terén még biztosan szélesíthető az együttműködés.