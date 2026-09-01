Ezután nem kell többé dolgozniuk a magyarországi rendőröknek a születésnapjukon

rendőrség;születésnap;szabadnap;Gál Kristóf;

2026-09-01 19:46:00 CEST

A beosztásokat eleve ennek megfelelően készítik el, így a szabadnapot nem is kell külön kérvényezni.

Szeptember elsejétől, azaz mától minden rendőr számára munkaszüneti nap lesz a születésnapja - ezt Gál Kristóf rendőrezredes, a rendőrség szóvivője jelentette be a Facebookon közzétett videóüzenetben.

A szolgálatmentes nap automatikusan jár mindenkinek, nem is kell külön kérni, a beosztást eleve ennek megfelelően készítik el. Abban az esetben pedig, ha valakinek ünnepnapra, munkaszüneti napra vagy szabadságra esik a szabadnapja, akkor a szolgálatmentességet a következő beosztás szerinti munkanapon kapja meg, vagyis a születésnap alkalmából kiosztott szabadnap mindenképp jár.