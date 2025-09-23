Gál Kristóf a cikket nem minősítette, de ismertette a tényeket.
A Covid-járvány idején az operatív törzs tájékoztatóiról megismert Gál Kristóf kisípolva üzent a bűnözőknek, akik legújabban éppen a rendőrség nevében szedik áldozataikat.
A rendőrség élete minden évben izgalmakkal teli, de nyelve állandó. A kultúra rovat idei szilveszteri cikke a lapunkhoz érkező rendőrségi sajtóközlemények nyelvi és irodalmi érdekességeit szemlézte.
Másfél hét kihagyás után az oltások tudományos magyarázataival tért vissza az Operatív Törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos.
Saját magát is kiszínezte Gál Kristóf.
Színészből rendőrré válni nem szokványos életút. Gál Kristóffal, az egykori legendás Máté Gábor osztály tagjával ez történt. Az osztálytársai pedig, Máté rendezésében, előadást csináltak az életéből a Jurányi Inkubátorházban.
A Jurányi Inkubátorházban mutatta be és ma, valamint a hétvégén is játssza az AlkalMáté Trupp, Máté Gábor legendás osztálya, a színészből rendőrré lett Gál Kristófról szóló előadást. Kovács Patríciával, akiről korábban már szintén készült jelenetsorozat, a vállalkozásról és a mostani főszereplőről beszélgettünk.