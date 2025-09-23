„Az életrajzi könyvemet ebből nem lehet megírni”

A Jurányi Inkubátorházban mutatta be és ma, valamint a hétvégén is játssza az AlkalMáté Trupp, Máté Gábor legendás osztálya, a színészből rendőrré lett Gál Kristófról szóló előadást. Kovács Patríciával, akiről korábban már szintén készült jelenetsorozat, a vállalkozásról és a mostani főszereplőről beszélgettünk.