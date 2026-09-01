Kinevezték az ügynökaktákat vizsgáló bizottságot, Rainer M. János az elnök, Ungváry Krisztián az egyik tag

Magyar Közlöny;ügynökakták;Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság;

2026-09-01 21:36:00 CEST

Mindegyik kinevezés határozatlan időre szól.

Rainer M. János Széchenyi-díjas történész egyetemi tanárt, az 1956-os Intézet Alapítvány kuratóriumának elnökét nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság elnökévé - derül ki a Magyar Közlöny friss számából.

Az elnök mellett megkapta kinevezését a bizottság tíz szakmai tagja is. Közülük négyen az alapján kapták meg kinevezésüket, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek, ők a következők:

Bárdi Anett,

Simon Borbála,

Szabó Károly,

Váczi András

További hat tag a téma elismert történészei, levéltárosai, illetve jogász szakértői közül került ki. Név szerint:

Mirák Katalin,

Müller Rolf,

Retteghy András Tibor,

Szekér Nóra,

Tabajdi Gábor,

Ungváry Krisztián

az. Továbbá az ellenzéki képviselőcsoportok közös javaslatára még további két történész, levéltáros, vagy jogász végzettségű tagot neveztek ki, ők a következők:

Földváryné Kiss Réka,

Csejoszki Mihály

Az összes kinevezés határozatlan időtartamra szól, a kormányhatározat holnaptól hatályos. Korábbi hírek szerint a bizottság tagjai díjazás nélkül látják el a feladatot. A testület feladata, hogy felülvizsgálja a pártállami rendszer titkosszolgálati múltjához kötődő, azóta is titkosított aktáknak a minősítését, és eldöntsék, hogy közülük melyek hozhatók nyilvánosságra és melyek nem.