Magyar Közlöny;ügynökakták;Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság;

Kinevezték az ügynökaktákat vizsgáló bizottságot, Rainer M. János az elnök, Ungváry Krisztián az egyik tag

Mindegyik kinevezés határozatlan időre szól.

Rainer M. János Széchenyi-díjas történész egyetemi tanárt, az 1956-os Intézet Alapítvány kuratóriumának elnökét nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság elnökévé - derül ki a Magyar Közlöny friss számából.

Az elnök mellett megkapta kinevezését a bizottság tíz szakmai tagja is. Közülük négyen az alapján kapták meg kinevezésüket, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek, ők a következők:

  • Bárdi Anett,

  • Simon Borbála,

  • Szabó Károly,

  • Váczi András

További hat tag a téma elismert történészei, levéltárosai, illetve jogász szakértői közül került ki. Név szerint:

  • Mirák Katalin,

  • Müller Rolf,

  • Retteghy András Tibor,

  • Szekér Nóra,

  • Tabajdi Gábor,

  • Ungváry Krisztián

az. Továbbá az ellenzéki képviselőcsoportok közös javaslatára még további két történész, levéltáros, vagy jogász végzettségű tagot neveztek ki, ők a következők:

  • Földváryné Kiss Réka,

  • Csejoszki Mihály

Az összes kinevezés határozatlan időtartamra szól, a kormányhatározat holnaptól hatályos. Korábbi hírek szerint a bizottság tagjai díjazás nélkül látják el a feladatot. A testület feladata, hogy felülvizsgálja a pártállami rendszer titkosszolgálati múltjához kötődő, azóta is titkosított aktáknak a minősítését, és eldöntsék, hogy közülük melyek hozhatók nyilvánosságra és melyek nem.

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