Akár 8-13 méterrel mélyebb lehet a Duna a paksi fenékküszöbnél

Paks;Duna;építkezés;

2026-09-02 12:04:00 CEST

Több mint száz betontömbbel próbálják stabilizálni a medret és az építményt. Kérdésessé vált, hogy a fenékküszöb teljesen megépíthető-e az eredeti tervek alapján.

A paksi fenékküszöb két fala között annyira felgyorsult a Duna sodrása, hogy a meder 8-13 méterrel mélyülhetett, és a víz magát az építményt is kikezdte – írja az Átlátszó.

A stabilizáláshoz több mint száz betontömböt emelnek a folyóba.

A lap szerint közben bizonytalanná vált, hogy a fenékküszöb az eredeti tervek szerint teljes egészében, összefüggő építményként elkészülhet-e, vagy módosítani kell a kialakításán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a honvédelmi tárca nem válaszolt az erre vonatkozó kérdésre.

Az OVF közlése szerint ugyanakkor a meder kimélyülésével már az előkészítés során számoltak: az előzetes és folyamatos hidrodinamikai, valamint hordaléktranszport-modellszámítások becsléseket adtak a várható változások mértékére és kiterjedésére. A vízügy azt is jelezte, hogy az építés ütemezésének része a már elkészült mű egyes részeinek visszabontása, mert az atomerőmű működéséhez szükséges duzzasztási szint gyors eléréséhez ideiglenes túlépítésekre is szükség volt.

A fenékküszöb tervezését és előkészítését a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke végezte; a tanszék a folyó áramlási és medermorfológiai viszonyait érintő kérdésekkel az OVF szakembereivel együttműködésben foglalkozott. Az egyetem sajtóosztálya azonban nem válaszolt arra, hogy tervezési vagy kivitelezési hibának tartják-e a kimosódást és az építmény károsodását, illetve hogy az előzetes vizsgálatokban ekkora medermélyüléssel számoltak-e.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy vasárnap közzétett videóban azt mondta, „óriási szükség van ezekre a kövekre, mert amit nappal építünk, este leomlik, mint ahogy a balladába’ is van”.