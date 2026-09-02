Simán megszavazták a Független Közmédia Testület szakmai jelöltjeit a parlament művelődési bizottságában

Parlament;jelölés;Független Közmédia Testület;

2026-09-02 12:05:00 CEST

Előállt saját jelöltekkel a Tisza parlamenti frakciója és az ellenzéki pártok is. Róluk is ma szavaznak.

Szerdán az Országgyűlés művelődési bizottsága egyhangúlag megszavazta, hogy a Közszolgálati Tanács három jelöltje, Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád a a közmédia feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testület szakmai tagja legyen.

Mint a Népszava elsőként megírta, a Közszolgálati Tanács tizenegy jelölt meghallgatása után döntött Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád jelöléséről. Bayer Judit habilitált egyetemi docenst a Médiakutató Alapítvány jelölte. Számos külföldi egyetemen kutatott, kutatási szakterülete a médiajog, médiaszabadság és pluralizmus, szólásszabadság, magánélet védelme és az emberi jogok. Sükösd Miklós szociológust, médiakutatót az eDemokrácia Műhely Egyesület és a Független Újságírók Alapítványa jelölte. A szociológus korábban a CEU-n dolgozott, jelenleg a Koppenhágai Egyetem Kommunikáció Tanszékének docense. Sükösd korábban az LMP és a Párbeszéd alapító köreihez tartozott. Kollár Árpád irodalmárt a Tiszatáj Alapítvány jelölte. Kollár korábban az NKA Folyóirat-kiadási Kollégiumának vezetőjeként tiltakozott, amikor a Fidesz-kormány át akarta alakítani készült az NKA rendszerét.

Előállt saját jelöltekkel a Tisza parlamenti frakciója és az ellenzéki pártok is. Róluk is ma szavaznak. Magyar Péter alakulata Szabó Györgyöt, Bálint Viktort, illetve Hargitai Miklóst, a Népszava volt főszerkesztő-helyettesét, jelenlegi munkatársát látná szívesen a Független Közmédia Testületben. Korábban mindhármukat független szakmai szervezetek jelölték: Szabó Györgyöt a Magyar Lapkiadók Egyesülete és az Önszabályozó Reklámtestület, Hargitai Miklóst a Sajtószakszervezet, Bálint Viktort pedig a Médiafórum Egyesület.