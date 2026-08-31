médiatanács;tagjelölt;Szabó György;Hargitai Miklós;Tisza Párt;Bujdosó Andrea;Független Közmédia Testület;Bálint Viktor;

2026-08-31 21:00:00 CEST

Megnevezte médiatestületi jelöltjeit a Tisza Párt frakciója

A Független Közmédia Testület tagjának Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort jelöli a frakció.