Megnevezte médiatestületi jelöltjeit a Tisza Párt frakciója

Megnevezte a Független Közmédia Testületbe és a megújuló Médiatanácsba szánt jelöltjeit a Tisza Párt - közölte a párt országgyűlési frakcióvezetője a Facebook-oldalán hétfőn este.
Bujdosó Andrea tájékoztatása szerint
a Független Közmédia Testület tagjának Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort jelöli a frakció.
Mint írta, mindhármukat független szakmai szervezetek jelölték korábban: Szabó Györgyöt a Magyar Lapkiadók Egyesülete és az Önszabályozó Reklámtestület, Hargitai Miklóst a sajtószakszervezet, Bálint Viktort pedig a Médiafórum Egyesület javasolta.
A politikus hangsúlyozta: a parlamenti frakció szakmai alapon választotta ki a jelölteket. A testület tulajdonosi jogokat gyakorol a közmédia társaságai felett, dönt azok vezetőiről, ellenőrzi a gazdálkodásukat, de a szerkesztőségek szakmai munkájába nem szólhat bele - hangsúlyozta.
A magyar médiapiac törvényes működését felügyelő Médiatanácsba a Tisza Párt frakciója
Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot és Nagy Krisztinát jelöli.
A közlés szerint a három szakember médiahatósági tapasztalattal, komoly médiajogi tudással, valamint a digitális média és a médiatudatosság területének ismeretével rendelkezik.
Bujdosó Andrea azt írta: a testületekben felkészült, kimagasló tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereket szeretnének látni a közpénzek átlátható felhasználása és a szakmai munka szabadságának biztosítása érdekében.Majtényi László: Ismét beindulhatnak a rémes politikai alkukA Fidesz Siklósi Beatrixot, a Kossuth rádió kirúgott csatornaigazgatóját jelöli a Független Közmédia Testületbe