Fővárosi Törvényszék: Nem a Lehel téri fojtogató megfékezése miatt indult eljárás Spira Eszterrel szemben

igazságszolgáltatás;Fővárosi Törvényszék;

2026-09-02 13:28:00 CEST

A szervezet szerint munkatársuk olyan kijelentéseket tett a nyilvánosság előtt, amelyek alkalmasak lehetnek a bíróságokba vetett közbizalom megingatására.

Nem a Lehel téri aluljáróban történt állampolgári kiállása miatt indult igazgatási eljárás Spira Eszter Mirjammal szemben, hanem az általa vezetett podcastokban elhangzott kijelentések miatt – közölte lapunkkal a Fővárosi Törvényszék.

A bíróság szerint Spira Eszter Mirjam számos alkalommal politikusok és közéleti szereplők emberi méltóságát sértő, több esetben dehumanizáló kijelentéseket tett, ezért igazságügyi alkalmazotthoz méltatlan magatartást tanúsított. A közlemény szerint Spira Eszter Mirjam szeptember 1-jén egy Facebook-posztban azt állította, hogy a Lehel téri aluljáróban történt fellépése miatt indult vele szemben az eljárás. A Fővárosi Törvényszék ezt visszautasította, és azt állította, hogy a bírósági ügyintéző „szándékosan – kifejezetten a közvélemény félretájékoztatása érdekében – a való tényekkel ellentétesen” kapcsolta össze a két ügyet.

A bíróság több podcastban elhangzott mondatot is idézett. Spira Eszter Mirjam egy ismert celebről azt mondta, hogy „egy egysejtű lény”, egy országgyűlési képviselőről pedig úgy fogalmazott: „az az ember nem ember. Aki ezt megteszi embertársaival, az a szememben nem ember.” Egy, a Parlament környékén feltűnt vaddisznóról úgy fogalmazott: „Nem meglepő, hogy a Parlament környékén sétálgatott, mert úgy gondolta, hogy hasonló a hasonlónak örvend. Tehát ha ő a disznók nemzetségéhez tartozik, akkor megy és meglátogatja a disznókat.”

Egy közszereplőről azt mondta:

„Leküzdve az undoromat, hogy X. Y.-tól rosszul vagyok, mert egy seggnyalónak tartottam”,

egy volt miniszterről pedig a „Nekik börtönben a helyük” című videóban úgy fogalmazott: „X.Y.-ból senki nem nézett ki semmit, csak az abszolút gerinctelenséget, meg az abszolút tolvajlást, meg az abszolút korrupciót, és hozza a róla alkotott képet”.

A közlemény egy énekesnőről tett kijelentéseket is felsorol. Spira Eszter Mirjam többek között kijelentette: „Egy pillanatra úgy tűnt, hogy van remény arra, hogy X. Y. kilép az áldozati szerepből és fölvállalja a bazári majom szerepét, ami sokkal testhezállóbb”, továbbá úgy fogalmazott: „Szörnyen néz ki ebben a videóban […] Egyszerűen úgy néz ki, mint akinek elmentek otthonról. Mintha valami gyógyszeren lenne, nyugtatón”. Amikor pedig a műsorvezetőtársa az énekesnőt ért kommentekről és „gyűlöletcunamiról” kérdezte, azt válaszolta: „Azt gondolom, hogy amit X.Y. most kap, abszolút megérdemli.”

A Fővárosi Törvényszék szerint ezek a nyilvános közlések alkalmasak lehetnek a bíróságokba vetett közbizalom megingatására, a pártatlanság megkérdőjelezésére és a bírósági dolgozók munkája megbecsültségének aláásására. A közlemény szerint Spira Eszter Mirjam tájékoztatást kapott az igazgatási eljárás céljáról és kereteiről, valamint arról is, hogy a munkakörébe nem tartozó mentálhigiénés tevékenységét a továbbiakban nem folytathatja.